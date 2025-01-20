Ο «πρύτανης» των Παλαιστίνιων κρατουμένων, ο οποίος έχει περάσει περισσότερα χρόνια στη φυλακή από οποιονδήποτε άλλον, είναι μεταξύ των 200 και πλέον φυλακισμένων που θα εξοριστούν, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την ανταλλαγή κρατουμένων με τους Ισραηλινούς ομήρους.

Ο Ναέλ Μπαργούτι, 67 ετών, έχει μείνει στη φυλακή 44 χρόνια, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον Παλαιστίνιο. Φυλακίστηκε το 1978 επειδή σκότωσε έναν Ισραηλινό οδηγό λεωφορείου, αφέθηκε ελεύθερος το 2011 σε μια προηγούμενη ανταλλαγή, αλλά συνελήφθη ξανά τρία χρόνια αργότερα και κρατείται από τότε.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι οι Παλαιστίνιοι που καταδικάστηκαν για δολοφονίες Ισραηλινών θα πρέπει να εξοριστούν δια βίου εάν αποφυλακιστούν στο πλαίσιο της συμφωνίας. Δεν θα τους επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο Μπαργούτι είναι ένας από τους 217 φυλακισμένους, στη λίστα του υπουργείου Δικαιοσύνης, που θα σταλούν στο εξωτερικό. Η σύζυγός του, η Εμάν Νάφε, που και η ίδια έμεινε 10 χρόνια σε ισραηλινή φυλακή με την κατηγορία ότι σχεδίαζε επίθεση αυτοκτονίας, είπε ότι ο Μπαργούτι ενδέχεται να αρνηθεί την αποφυλάκιση εάν αυτό σημαίνει ότι θα τον στείλουν σε άλλη χώρα. «Είμαι βέβαιη ότι θα το απορρίψει», είπε στο πρακτορείο Reuters.

Σήμερα, σε ισραηλινές φυλακές κρατούνται 10.400 Παλαιστίνιοι (δεν περιλαμβάνονται όσοι συνελήφθησαν τους τελευταίους 15 μήνες στη Γάζα) σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Επιτροπή Υποθέσεων Κρατουμένων. Με βάση τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς θα απελευθερώσει 33 ομήρους μέσα σε έξι εβδομάδες και, σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα αφήσει 1.167 άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα και άλλους 737 κρατουμένους από τη Δυτική Όχθη, την Ιερουσαλήμ ή τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ναέλ Μπαργούτι, που είναι μακρινός συγγενής του φυλακισμένου πολιτικού ηγέτη Μαρουάν Μπαργούτι, θα μάθει ότι άλλαξαν πολλά από την εποχή που φυλακίστηκε. Μεταξύ άλλων, «ο μοναδικός αδελφός του πέθανε, ο ανιψιός του σκοτώθηκε ως μάρτυρας, πολλά σπίτια καταστράφηκαν και πολλά μέλη της οικογένειας κρατούνται», είπε η σύζυγός του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

