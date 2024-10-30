Η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν έχει λάβει σχεδόν 500 αναφορές με ισχυρισμούς ότι αμερικανικά όπλα χρησιμοποιήθηκαν από το Ισραήλ σε επιθέσεις που σκότωσαν Παλαιστίνιους αμάχους κατά τη διάρκεια του πολέμου που μαίνεται στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Οι αναφορές προέρχονται από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, οργανώσεις παροχής βοήθειας, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης και άλλους αυτόπτες μάρτυρες, αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα.

Ενώ η οδηγία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δίνει εντολή σε Αμερικανούς αξιωματούχους να ολοκληρώνουν τις έρευνες και να προτείνουν απαντήσεις σε τέτοιους ισχυρισμούς μέσα σε διάστημα δύο μηνών, καμία υπόθεση δεν έχει φτάσει τόσο μακριά στη διαδικασία, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ορισμένες από τις υποθέσεις πιθανώς συνιστούν παραβιάσεις του αμερικανικού και του διεθνούς δικαίου, τόνισαν στην Post πηγές με γνώση του θέματος.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν υπέβαλε έκθεση στο Κογκρέσο νωρίτερα αυτό το έτος, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι είναι λογικό να εκτιμηθεί ότι αμερικανικά όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί από το Ισραήλ με τρόπους που δεν συνάδουν με το αμερικανικό δίκαιο. Ωστόσο, ο ίδιος ο Μπλίνκεν είπε ότι οι διαβεβαιώσεις του Ισραήλ για το αντίθετο ήταν «αξιόπιστες και βάσιμες» και ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούσαν εκείνη τη στιγμή να καταλήξουν σε οριστικά συμπεράσματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

