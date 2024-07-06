Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η νοοτροπία της κυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη αλλάξει, είπε ο νέος πρωθυπουργός της χώρας σερ Κιρ Στάρμερ στην πρώτη συνέντευξη Τύπου από την Ντάουνινγκ Στριτ μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Όπως εξήγησε, «σε ό,τι κάνουμε θα βάζουμε τη χώρα πρώτη, το κόμμα δεύτερο», επικρίνοντας τη Συντηρητική κυβέρνηση για το αντίθετο.

Κληθείς να δώσει παραδείγματα άμεσων αλλαγών που προτίθεται να κάνει, σχολίασε πως δεν μπορεί παρά να μιλά με «ωμή ειλικρίνεια» για προβλήματα που κληρονομεί τα οποία «θα πάρει χρόνο» να διορθωθούν, όπως το «διαλυμένο» σύστημα υγείας NHS και οι κορεσμένες φυλακές.

Ο Κιρ Στάρμερ συμπλήρωσε ότι την Πέμπτη έλαβε μία «ξεκάθαρη εντολή» για την αλλαγή την οποία υποσχόταν στην προεκλογική περίοδο.

Ο κ. Στάρμερ είχε νωρίτερα προεδρεύσει του πρώτου υπουργικού συμβουλίου της νέας κυβέρνησης, ο σχηματισμός του οποίου ως προς τους επικεφαλής των υπουργείων ολοκληρώθηκε την Παρασκευή.

Προανήγγειλε δε περιοδεία σε όλες τις χώρες που απαρτίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο: Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία και πίσω στην Αγγλία κατά σειρά.

Επίσης, μεταξύ άλλων, απέκλεισε απρόσμενες φορολογικές αυξήσεις, είπε ότι επίκειται στρατηγική αναθεώρηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρα, ότι θέλει αύξηση των δαπανών για την άμυνα στο 2,5% του ΑΕΠ, αλλά όταν το επιτρέψει το δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς και ότι θα υλοποιήσει τη δέσμευση για κατάργηση του αμφιλεγόμενου νόμου περί απέλασης παράτυπων μεταναστών στη Ρουάντα. «Το σχέδιο Ρουάντα ήταν νεκρό και θαμμένο πριν καν αρχίσει», σχολίασε.

Επανέλαβε, εξάλλου, ότι θα δημιουργήσει διυπουργικά «συμβούλια αποστολών» που θα επικεντρώνονται το καθένα σε μια συγκεκριμένη πολιτική στόχευση και τομέα, επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων.

Από εκεί και πέρα, είπε ότι ακόμα μαθαίνει το κτίριο της πρωθυπουργικής κατοικίας και ότι η ολοκλήρωση της μετακόμισης θα γίνει σιγά-σιγά, καθώς την άλλη εβδομάδα θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.