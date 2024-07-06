Οι Γάλλοι ξεκίνησαν να ψηφίζουν σήμερα Σάββατο στα υπερπόντια εδάφη και την Αμερική, δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα για τον δεύτερο γύρο των ιστορικής σημασίας βουλευτικών εκλογών, όπου η ακροδεξιά θα μπορούσε να ανέλθει στην εξουσία.

Οι ψηφοφόροι του Αγίου Πέτρου και Μικελόν, του μικρού συμπλέγματος νησίδων στον βόρειο Ατλαντικό, ήταν οι πρώτοι που κλήθηκαν να προσέλθουν στις κάλπες σήμερα από τις 13.00 ώρα Ελλάδας. Ακολουθούν η Γουιάνα, οι Αντίλλες, οι Γάλλοι που ζουν στην αμερικανική ήπειρο και η Πολυνησία, κατόπιν η Νέα Καληδονία το βράδυ. Οι Γάλλοι πολίτες που ζουν στη μητρόπολη και σε άλλα υπερπόντια εδάφη θα ψηφίσουν αύριο.

Σε εθνικό επίπεδο, σπάνια βουλευτικές εκλογές έχουν προκαλέσει τόσο μεγάλα πάθη, τα οποία πυροδότησαν το άγχος από τη μία και η ελπίδα από την άλλη εκείνων που ψηφίζοντας το κόμμα της Μαρίν Λεπέν Εθνικό Συναγερμό θέλουν να δώσουν στην ακροδεξιά την ευκαιρία να κυβερνήσει.

Μια ακροδεξιά κυβέρνηση στη Γαλλία θα ήταν μια πρώτη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στην Εθνοσυνέλευση που θα προκύψει από τις αυριανές κάλπες, ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (RN) και οι σύμμαχοί τoυ δεν συγκεντρώνουν αυτοδυναμία, βάσει των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Μάλιστα, υπολείπονται αρκετά από αυτή, εξασφαλίζοντας 170 έως 210 έδρες, με την απόλυτη πλειοψηφία να ορίζεται στους 289 βουλευτές. Σύμφωνα με τις έρευνες, ακολουθούν σε κοντινή απόσταση η συμμαχία Νέο Λαϊκό Μέτωπο NFP (155 έως 185 έδρες) και κατόπιν η συμμαχία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν (95 έως 125 έδρες).

Τις ώρες που ακολούθησαν τον πρώτο γύρο, περισσότεροι από 200 υποψήφιοι της αριστεράς και του κέντρου αποσύρθηκαν. Και το ερώτημα που καλούνται οι Γάλλοι ψηφοφόροι να απαντήσουν είναι εάν τελικά λειτουργήσει το «δημοκρατικό μέτωπο» που δημιουργήθηκε ενάντια στην ακροδεξιά.

Το τέλος της προεκλογικής εκστρατείας, σε ένα άκρως τεταμένο κλίμα, σηματοδοτήθηκε από επιθέσεις και βιαιοπραγίες εναντίον υποψηφίων ή ακτιβιστών. Μπροστά στο ενδεχόμενο επεισοδίων α

