ΗΠΑ: Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Τιμ Γουόλς «επικίνδυνο αριστεριστή»

Το προεκλογικό επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «επικίνδυνο αριστεριστή» τον Τιμ Γουόλς αφού ανακοινώθηκε ότι ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότας θα είναι ο υποψήφιος αντιπρόεδρος στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις, στις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Όπως και η Κάμαλα Χάρις, ο Τιμ Γουόλς είναι ένας επικίνδυνος αριστεριστής εξτρεμιστής και το όραμα της Χάρις και του Γουόλς» να μετατρέψουν τις ΗΠΑ σε Καλιφόρνια συνιστά «τον εφιάλτη κάθε Αμερικανού», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κάρολιν Λίβιτ, η εκπρόσωπος του επιτελείου του τέως Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Σε μήνυμα προς τους υποστηρικτές της, η αντιπρόεδρος Χάρις είπε ότι «είναι στην ευχάριστη θέση να μοιραστεί» ότι επέλεξε τον κυβερνήτη της Μινεσότα, να συμμετάσχει στην εκστρατεία των Δημοκρατικών ως υποστηρικτής της.



«Ο Τιμ είναι ένας δοκιμασμένος ηγέτης που έχει ένα απίστευτο ιστορικό στο να κάνει πράγματα για τις οικογένειες της Μινεσότα. Ξέρω ότι θα φέρει την ίδια ηγεσία με αρχές στην εκστρατεία μας και στο γραφείο του αντιπροέδρου», είπε.



Ζήτησε από τους ψηφοφόρους να στηρίξουν την προεκλογική εκστρατεία της.



«Τώρα, θα έδινες 20$ για να καλωσορίσεις τον Τιμ στην ομάδα μας; Βασιζόμαστε στην άμεση υποστήριξή σας για να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέι Ντι Βανς», είπε.



«Σημαίνει τα πάντα για μένα, για τον Τιμ και για τις οικογένειές μας να σας έχουμε στο πλευρό μας», πρόσθεσε η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία.

