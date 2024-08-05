Η τροπική καταιγίδα Ντέμπι ενισχύθηκε σε τυφώνα χθες Κυριακή το βράδυ και συνεχίζει να πλησιάζει απειλητικά τη δυτική ακτή της Φλόριντα, την οποία αναμένεται να πλήξει σήμερα περί το μεσημέρι (τοπική ώρα), εγείροντας κίνδυνο να σημειωθούν «ιστορικές» βροχοπτώσεις, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο τυφώνων (NHC).

Το NHC χαρακτηρίζει πλέον τη Ντέμπι τυφώνα και προειδοποιεί εναντίον επαπειλούμενων «πλημμυρών μείζονος κλίμακας» στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Η Ντέμπι είναι, για την ώρα, τυφώνας κατηγορίας 1, με άλλα λόγια βρίσκεται ακόμη στην κατώτερη βαθμίδα της πεντάβαθμης κλίμακας.

Μολαταύτα, εκδόθηκαν διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων κομητειών της Φλόριντας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

«Πάρτε την κατάσταση σοβαρά», τόνισε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής και αρμόδιος για τη δημόσια ασφάλεια στην κομητεία Χερνάντο. «Γνωρίζουμε πως το επίπεδο του νερού θα ανεβαίνει καθώς θα περνά η Ντέμπι».

Το NHC κάνει λόγο για κίνδυνο θανατηφόρων θυελλών κατά μήκος της δυτικής ακτής της Φλόριντας, στον Κόλπο του Μεξικού.

Ο διευθυντής του Μάικ Μπρέναν παρότρυνε τους κατοίκους να «βρουν ασφαλές καταφύγιο προτού πέσει η νύχτα».

Ο κυβερνήτης της Φλόριντας, ο Ρον ΝτεΣάντις, αναφέρθηκε σε κίνδυνο κυρίως για «το κεντρικό και βόρειο» τμήμα της πολιτείας.

Η Ντέμπι θα προκαλέσει «καταρρακτώδεις βροχές, δυνητικά ιστορικές» τις επόμενες ημέρες, καθώς θα κινείται προς την Τζόρτζια και τη Νότια Καρολίνα (νοτιοανατολικά), πάντα σύμφωνα με το NHC.

Στις 23:00 (τοπική ώρα· στις 06:00 σήμερα ώρα Ελλάδας), ο τυφώνας, που ενισχύθηκε με ταχύτητα, εξαιτίας των αφύσικα υψηλών θερμοκρασιών στα νερά του Κόλπου του Μεξικού, βρισκόταν 160 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά από την Τάμπα, σύμφωνα με το NHC. Μετακινείται προς βόρεια κατεύθυνση καλύπτοντας σχεδόν 20 χιλιόμετρα ανά ώρα, συνοδευόμενος από ανέμους ως και 120 χιλιομέτρων ανά ώρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Ντέμπι δεν αποκλείεται να προκαλέσει ανεμοστρόβιλους, προειδοποιούν μετεωρολόγοι.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κήρυξε χθες Κυριακή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στη Φλόριντα, αποδεσμεύοντας έτσι ομοσπονδιακούς πόρους για να προσφερθεί βοήθεια στις τοπικές αρχές.

Οι κυβερνήτες της Τζόρτζιας και της Νότιας Καρολίνας κήρυξαν επίσης κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις πολιτείες τους.

Τον Ιούλιο ο τυφώνας Μπέριλ, κατηγορίας 5 —κάτι εξαιρετικά πρόωρο—, έπληξε τις νότιες ΗΠΑ, στοιχίζοντας τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους.

Κατά τις προβλέψεις της αμερικανικής υπηρεσίας παρατήρησης των ωκεανών και της ατμόσφαιρα (NOAA), η περίοδος των τυφώνων στον βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, που διαρκεί από τις αρχές του Ιουνίου ως τα τέλη του Νοεμβρίου, αναμένεται να είναι εξαιρετικά δύσκολη φέτος, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών στα νερά των ωκεανών, που τροφοδοτούν τα φαινόμενα αυτού του είδους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.