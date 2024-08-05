Ο κυκλώνας Ντέμπι, που εξασθένησε σε τροπική καταιγίδα φτάνοντας στη Φλόριντα, στοίχισε τη ζωή σε έναν 13χρονο ο οποίος καταπλακώθηκε από ένα δέντρο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το παιδί σκοτώθηκε όταν το δέντρο έπεσε στην τροχοβίλα της οικογένειάς του, στο Φάνινγκ Σπρινγκς, στη βορειοδυτική Φλόριντα.

Η Ντέμπι αναμένεται ότι θα διασχίσει τη βόρεια Φλόριντα και θα κατευθυνθεί προς τη νότια Τζόρτζια και στη συνέχεια, το βράδυ της Τρίτης, στη Νότια Καρολίνα.

Το αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων ανέφερε ότι σε ορισμένες περιοχές το νερό μπορεί να φτάσει και τα δύο μέτρα.

Οι άνεμοι, που πνέουν με ταχύτητα 110 χιλιομέτρων, εκτός από καταστροφές έφεραν στη Φλόριντα και μια απρόσμενη έκπληξη: 25 δέματα που περιείχαν κοκαΐνη, αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Τα πακέτα, συνολικού βάρους 32 κιλών, ξεβράστηκαν σε μια παραλία των Κις, ανέφερε ο Σάμιουελ Μπριγκς, ένας αστυνομικός της συνοριοφυλακής, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

