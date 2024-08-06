ΗΠΑ: Η Κάμαλα Χάρις ανακοίνωσε ότι ο Τιμ Γουόλς είναι ο υποψήφιος αντιπρόεδρος της

Η υποψήφια των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές, Κάμαλα Χάρις ανακοίνωσε επισήμως στους υποστηρικτές της ότι επέλεξε τον κυβερνήτη της Μινεσότας Τιμ Γουόλς ως υποψήφιο αντιπρόεδρο. Στα social media το νέο λογότυπο της εκστρατείας της αναγράφει με κεφαλαία «Χάρις – Γουόλς» ενώ ανανεώθηκε και η ιστοσελίδα της με τις φωτογραφίες τους.

Σε μήνυμα προς τους υποστηρικτές της, η αντιπρόεδρος Χάρις είπε ότι «είναι στην ευχάριστη θέση να μοιραστεί» ότι επέλεξε τον κυβερνήτη της Μινεσότα, να συμμετάσχει στην εκστρατεία των Δημοκρατικών ως υποστηρικτής της.



«Ο Τιμ είναι ένας δοκιμασμένος ηγέτης που έχει ένα απίστευτο ιστορικό στο να κάνει πράγματα για τις οικογένειες της Μινεσότα. Ξέρω ότι θα φέρει την ίδια ηγεσία με αρχές στην εκστρατεία μας και στο γραφείο του αντιπροέδρου», είπε.



Ζήτησε από τους ψηφοφόρους να στηρίξουν την προεκλογική εκστρατεία της.



«Τώρα, θα έδινες 20$ για να καλωσορίσεις τον Τιμ στo ψηφοδέλτιό μας; Βασιζόμαστε στην άμεση υποστήριξή σας για να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέι Ντι Βανς», είπε.



«Σημαίνει τα πάντα για μένα, για τον Τιμ και για τις οικογένειές μας να σας έχουμε στο πλευρό μας», πρόσθεσε η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία.



Η αντιπρόεδρος Χάρις ενημέρωσε προσωπικά τον Τιμ Γουόλς ότι τον επέλεξε ως αντιπρόεδρό της, ανέφερε στο CNN πηγή που γνωρίζει το θέμα.

I am proud to announce that I've asked @Tim_Walz to be my running mate.



As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he's delivered for working families like his.



It's great to have him on the team.



Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 6, 2024

Η Χάρις ενημέρωσε τον Γουόλς μέσω βιντεοκλήσης.



Αναμένεται να εμφανιστούν μαζί στην πρώτη τους κοινή προεκλογική συγκέντρωση αργότερα σήμερα στη Φιλαδέλφεια.



Η αντιπρόεδρος των φέρεται μάλιστα να είπε στον κυβερνήτη της Μινεσότα ότι είναι τα αουτσάιντερ στην προεδρική κούρσα του 2024 - αλλά ότι είναι βέβαιοι ότι μαζί έχουν ένα νικητήριο μήνυμα για τη μείωση των δαπανών για τη μεσαία τάξη και την προστασία της ελευθερίας.

Είναι η μεγαλύτερη τιμή στη ζωή μου να συμμετάσχω ως υποψήφιος αντιπρόεδρος στην προεκλογική εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις, δήλωσε ο κυβερνήτης της Μινεσότας. «Θα τα δώσω όλα» υποσχέθηκε ο Γουόλς.

Πηγή: skai.gr

