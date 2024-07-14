Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ καταδίκασε την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του θύματος.

«Καταδικάζω την απόπειρα δολοφονίας του 45ου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η βία δεν πρέπει να έχει θέση στη δημοκρατία μας - όχι στην Αμερική, όχι εδώ. Όλοι μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτό: ας απαγορεύσουμε τη βία στον πολιτικό διάλογο! Ας απωθήσουμε το μίσος και τη ρητορική μίσους από τις προεκλογικές εκστρατείες και τις συζητήσεις! Η Δημοκρατία μπορεί να ανεχθεί έντονες διαμάχες - αλλά η βία καταστρέφει τη δημοκρατία. Εύχομαι στον Ντόναλντ Τραμπ και στους τραυματίες ταχεία ανάρρω. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος», αναφέρει ο κ. Σταϊνμάιερ σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.