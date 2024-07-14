Βαριές κατηγορίες για τα επεισόδια, έξω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού

Βαριές κατηγορίες για πέντε κακουργήματα και σωρεία πλημμελημάτων απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος των 74 συλληφθέντων μετά τα άγρια επεισόδια και με πυροβολισμούς, χθες, έξω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, στην οδό Τσόχα στους Αμπελόκηπους.

Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 72 από τους συλληφθέντες, καθώς οι άλλοι δύο νοσηλεύονται κρατούμενοι, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και με τη λήξη του θα εκδοθεί για αυτούς ένταλμα σύλληψης από τη δικαστική λειτουργό που ανέλαβε την υπόθεση.

Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων οργανωμένων οπαδών αφορά τα εξής κακουργήματα:

*Συγκρότηση κι ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

*Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και κατά συρροή

*Κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών

*Ηθική αυτουργία σε κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών και

*Κατοχή εκρηκτικών

Στην δίωξη περιλαμβάνονται και οι κατηγορίες σε βαθμό

πλημμελήματος που αφορούν:

Επικίνδυνη σωματική βλάβη

Διατάραξη κοινής ειρήνης

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Βιαιοπραγία κατά άλλου

Κατοχή αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν σωματική βλάβη, οι διάπραξη των οποίων αποδίδονται «κατά συναυτουργία και με αφορμή αθλητική εκδήλωση».

Επίσης, η δίωξη αφορά και τα αδικήματα της παράνομης κατοχής βεγγαλικών και κροτίδων, παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας και προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για ίδια χρήση .

Πέντε από τους συλληφθέντες είναι ανήλικοι και έτσι η δικογραφία διαχωρίστηκε για αυτούς και θα την χειριστεί Ανακριτής Ανηλίκων.

Οι ενήλικοι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στην 10η Τακτική Ανακρίτρια για τις απολογίες τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

