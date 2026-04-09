Το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera του Κατάρ καταδίκασε απερίφραστα χθες Τετάρτη το βράδυ τον θάνατο στη Λωρίδα της Γάζας δημοσιογράφου του σε πλήγμα ισραηλινού drone, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «εσκεμμένο και στοχευμένο έγκλημα».

Το Al Jazeera «καταδικάζει σθεναρά το ειδεχθές έγκλημα της στοχοποίησης και της δολοφονίας ανταποκριτή του Al Jazeera Μουμπάσερ, του Μοχάμεντ Ουίσα, με πλήγμα εναντίον του οχήματος στο οποίο επέβαινε στο δυτικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», τόνισε το δίκτυο σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Το δίκτυο θεωρεί «τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής πλήρως υπεύθυνες» για τον θάνατό του και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως δεν επρόκειτο για «τυχαία ενέργεια, αλλά εσκεμμένο και στοχευμένο έγκλημα με σκοπό να εκφοβιστούν οι δημοσιογράφοι».

Ο ισραηλινός στρατός, όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο προς το παρόν για τον βομβαρδισμό.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF) καταδίκασε με τη σειρά της, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο, τον «φόνο» του Μοχάμεντ Ουίσα, που όπως υπενθύμισε είναι «ο δεύτερος δημοσιογράφος που σκοτώνεται από τον ισραηλινό στρατό αφότου άρχισε η κατάπαυση του πυρός», τη 10η Οκτωβρίου 2025, «μετά την Άμαλ Ες Σαμάλι, ανεξάρτητη δημοσιογράφο την οποία σκότωσε drone την 9η Μαρτίου 2026».

«Τα ονόματά τους προστέθηκαν σε αυτά 200 και πλέον δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί από τον Οκτώβριο του 2023 από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 70 κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Συνεχίζουμε να απαιτούμε δικαιοσύνη για τους δημοσιογράφους», συνέχισε η RSF, παροτρύνοντας «τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει για να τερματιστεί η συνεχιζόμενη ατιμωρησία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τον ισραηλινό στρατό στον θύλακο, υπό απόλυτο αποκλεισμό για πάνω από δυόμισι χρόνια».

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας, ο Μαχμούντ Μπασάλ, ανέφερε ότι ο Μοχάμεντ Ουίσα σκοτώθηκε μαζί με άλλον έναν άνθρωπο.

Οι «δυο μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένου του ανταποκριτή του Αλ Τζαζίρα Μοχάμεντ Ουίσα», σκοτώθηκαν όταν «οι δυνάμεις κατοχής βομβάρδισαν αυτοκίνητο στην περιοχή Σέιχ Ατζλίν, στον δυτικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας», διευκρίνισε στο AFP ο κ. Μπασάλ.

Το Αλ Τζαζίρα πρόσθεσε τον Μοχάμεντ Ουίσα στον κατάλογο άλλων δέκα δημοσιογράφων του που σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 που εξαπέλυσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, το έναυσμα του καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μοχάμεντ Σαλάμα, άλλος δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα, είχε σκοτωθεί στον θύλακο τον Αύγουστο το 2025, προτού τεθεί σε ισχύ η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, που έβαλε τέλος, στη θεωρία τουλάχιστον, στον πόλεμο του Ισραήλ και της Χαμάς.

Νωρίτερα τον ίδιο μήνα, άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι του δικτύου του Κατάρ και δυο συνεργάτες του είχαν σκοτωθεί σε αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ κοντά στο νοσοκομείο Σίφα, που είχε προκαλέσει κύμα αγανάκτησης σε διεθνές επίπεδο.

Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την κατάπαυση του πυρός, στοχοποιώντας μέλη της Χαμάς, σύμφωνα με την ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.

Στην ανακοίνωσή του, το Αλ Τζαζίρα επέμεινε πως εννοεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες προκειμένου να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τις δολοφονίες ανταποκριτών και προσωπικού του στη Λωρίδα της Γάζας και να «αποδοθεί δικαιοσύνη» γι’ αυτούς και «όλους τους πεσόντες δημοσιογράφους» στον παλαιστινιακό θύλακο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

