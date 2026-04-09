Ο ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε χθες τον διορισμό του Υποστρατήγου Μοχάμαντ Ασαντουλάχ Μινχαζούλ 'Αλαμ στη θέση του Διοικητή της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

Ο Υποστράτηγος Μινχαζούλ 'Αλαμ διαδέχεται τον Υποστράτηγο Ερνεμπέτ Μπατσούρι από τη Moγγολία, προς τον οποίο ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε τη βαθιά εκτίμησή του για την αφοσίωση και τις υπηρεσίες του.

Ο νέος Διοικητής φέρει περισσότερα από 30 έτη εμπειρίας σε θέσεις ηγεσίας και διοίκησης στον στρατό του Μπανγκλαντές. Πιο πρόσφατα εντάχθηκε στη Διοίκηση Εκπαίδευσης και Δόγματος του Στρατού ως Γενικός Διοικητής, ενώ προηγουμένως υπηρέτησε ως Γενικός Διοικητής της 10ης Μεραρχίας Πεζικού και Διοικητής Περιοχής στο Κοξ Μπαζάρ κατά την περίοδο 2024-2026, καθώς και ως Διοικητής της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών των Ενόπλων Δυνάμεων το 2024.

Κατά την προγενέστερη σταδιοδρομία του κατείχε πολλαπλές διοικητικές και επιτελικές θέσεις σε σχηματισμούς πεζικού, συμπεριλαμβανομένων καθηκόντων σε επιχειρήσεις αντιτρομοκρατίας, εσωτερικής ασφάλειας, αντιμετώπισης καταστροφών και επιχειρήσεων βασισμένων σε πληροφορίες.

Υπηρέτησε επίσης σε ειρηνευτικές αποστολές των Ηνωμένων Εθνών, ως Διοικητής Τομέα στην Ολοκληρωμένη Αποστολή Σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία κατά την περίοδο 2020-2021 και ως στρατιωτικός παρατηρητής στην Μεταβατική Διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών στο Ανατολικό Τιμόρ την περίοδο 1999-2000.

Ο Υποστράτηγος Μινχαζούλ 'Αλαμ είναι κάτοχος διδακτορικού στις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Jahangirnagar στο Μπανγκλαντές, μεταπτυχιακού τίτλου στη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας από το Εθνικό Πανεπιστήμιο 'Αμυνας στην Ουάσιγκτον, μεταπτυχιακού στις Αμυντικές Σπουδές από το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Μπανγκλαντές και MBA από το Βασιλικό Πανεπιστήμιο της Ντάκα. Πέραν της μητρικής του γλώσσας, ομιλεί άπταιστα αγγλικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.