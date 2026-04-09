Τραμπ προς Ιράν: Συμμορφωθείτε με τη συμφωνία, αλλιώς «θα αρχίσουν τα πυρά»

Όλα τα αμερικανικά πλοία, αεροσκάφη και μέλη του στρατιωτικού προσωπικού θα παραμείνουν στις θέσεις τους έως ότου το Ιράν συμμορφωθεί πλήρως με «την πραγματική συμφωνία», προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αν, για οποιονδήποτε λόγο, αυτό δεν συμβεί, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε "θα αρχίσουν τα πυρά", με μεγαλύτερη ένταση και ισχύ από οτιδήποτε έχει δει ποτέ κανείς. Είχε συμφωνηθεί εδώ και πολύ καιρό και, παρόλη την ψεύτικη ρητορική περί του αντιθέτου - ΟΧΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ και, το Στενό του Ορμούζ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ & ΑΣΦΑΛΕΣ. Στο μεταξύ, ο σπουδαίος μας Στρατός φορτώνει και ξεκουράζεται, προσβλέποντας, μάλιστα, στην επόμενη Κατάκτησή του. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.