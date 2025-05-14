Η χρηματοδότηση του αμερικανικού ομοσπονδιακού κράτους που αφιερώνεται στην έρευνα κατά του καρκίνου μειώθηκε κατά 31% αφότου επέστρεψε στην εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτει έκθεση της Γερουσίας, καταγγέλλοντας πως ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διεξάγει «πόλεμο εναντίον της επιστήμης».

Κατά το έγγραφο, που ζήτησε να καταρτιστεί ο γερουσιαστής της αμερικανικής αριστεράς Μπέρνι Σάντερς, το πρώτο τρίμηνο του 2025 εφαρμόστηκαν περικοπές τουλάχιστον 13,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων της δημόσιας χρηματοδότησης στον τομέα της υγείας.

Μεταξύ των οργανισμών που επλήγησαν περισσότερο δεσπόζει ο αμερικανικός οργανισμός που είναι αρμόδιος για την ιατρική έρευνα (NIH): υπέστη μέσα σε τρεις μήνες μείωση της χρηματοδότησής του κατά 2,7 δισεκ. δολάρια.

Οι περικοπές αυτές πλήττουν ιδίως τη χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας για τον καρκίνο, που συρρικνώθηκε κατά 31% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών, σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, που βασίστηκε στην εξέταση διάφορων δεδομένων και σε συνεντεύξεις με αξιωματούχους, επιστήμονες και ασθενείς.

Οι συνέπειες των περικοπών ενδέχεται να είναι τεράστιες, με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ ήταν η χώρα που θεωρείτο ως τώρα πως είχε ηγετική θέση παγκοσμίως όσον αφορά την έρευνα για τον καρκίνο.

Πέρα από τις εκτιμήσεις για τη χρηματοδότηση, το έγγραφο περιέχει επίσης μαρτυρίες –οι συντάκτες του φρόντισαν να είναι ανώνυμες– αξιωματούχων κι επιστημόνων, που σκιαγραφούν με μελανά χρώματα το «χάος» που βασιλεύει πλέον στο ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας και στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες υπό την εποπτεία του, εν μέσω βαθιάς αναδιάρθρωσής τους. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη ανακοινώσει πως καταργεί χονδρικά το ένα τέταρτο των θέσεων εργασίας.

Αναφέρεται επίσης στον απότομο τερματισμό χρηματοδοτήσεων, στην κατάργηση βάσεων δεδομένων για την υγεία, στην ανάμιξη πολιτικών σε αποφάσεις που ως τώρα επαφίονταν σε επιστήμονες και σε μαζικές απολύσεις.

Μεταξύ άλλων, συνέπειες της κατάστασης αυτής ήταν πως γιατροί αφέθηκαν «χωρίς κατευθυντήριες οδηγίες», προωθήθηκαν εναλλακτικές «θεραπείες», επιεικώς αμφισβητούμενες, εν μέσω επιδημίας ιλαράς –πάνω από χίλια κρούσματα, τρεις θάνατοι– και άρχισαν να καθυστερούν θεραπείες.

Ασθενής που πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου είδε έτσι την κλινική δοκιμή στην οποία συμμετείχε να αναβάλλεται, εξαιτίας έλλειψης προσωπικού. «Αυτό μπορεί να μου στοιχίσει τη ζωή», είπε η γυναίκα αυτή.

Το κείμενο διαψεύστηκε κατηγορηματικά από την κυβέρνηση. Πρόκειται για «διαστροφή» της πραγματικότητας «με πολιτικά κίνητρα», έκρινε το υπουργείο Υγείας μέσω X.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος, διαβόητος αμφισβητίας των εμβολίων, υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, επικρίνεται έντονα από την αντιπολίτευση για τον τρόπο που χειρίστηκε την επιδημία ιλαράς, η οποία εξακολουθεί να μαίνεται, καθώς και για τις μεταρρυθμίσεις του στις υγειονομικές υπηρεσίες. Αναμένεται να εκφραστεί για το ζήτημα σήμερα ενώπιον επιτροπής της αμερικανικής άνω Βουλής.

