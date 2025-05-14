Ανγκόλα: Πάνω από 20.000 κρούσματα χολέρας από τον Ιανουάριο

Πάνω από 20.000 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα χολέρας έχουν καταγραφτεί στην Ανγκόλα από τον Ιανουάριο κι η επιδημία έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 600 ανθρώπους, ενημέρωσε χθες Τρίτη το υπουργείο Υγείας της αφρικανικής χώρας.

«Από την έναρξη της επιδημίας έχουν αναφερθεί συνολικά 20.050 κρούσματα», διευκρίνισε το υπουργείο στην καθημερινή έκθεσή του για την επιδημιολογική κατάσταση, συμπληρώνοντας πως οι θάνατοι εξαιτίας του ξεσπάσματός της έχουν πλέον φθάσει τους 612.

Τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν 233 επιβεβαιωμένα κρούσματα και τρεις θάνατοι, συμπλήρωσε.

Χονδρικά το ένα τρίτο των κρουσμάτων έχει καταγραφτεί στην επαρχία που περιβάλλει τη Λουάντα, την πρωτεύουσα. Το ηλικιακό φάσμα των ανθρώπων που προσβλήθηκαν κυμαίνεται από τα δύο ως τα εκατό χρόνια, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η χολέρα είναι λοίμωξη του γαστρεντερικού συστήματος μεταδιδόμενη ειδικά μέσω τροφίμων, νερού και περιττωμάτων μολυσμένων με το βακτήριο Vibrio cholerae. Προκαλεί οξείες διάρροιες, εμετούς, μυϊκές κράμπες κι αφυδάτωση και μπορεί να επιφέρει τον θάνατο του ασθενούς μέσα σε ώρες, αν δεν χορηγηθούν αντιβιοτικά κι αν δεν υπάρξει το συντομότερο ενυδάτωση. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τα παιδιά, πάνω απ’ όλα τα μικρότερα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Ανγκόλα είναι αντιμέτωπη εδώ και δεκαετίες με επαναλαμβανόμενες επιδημίες χολέρας, που φθάνουν σε παροξυσμό τις περιόδους των βροχών.

Το πρώτο κρούσμα φέτος είχε καταγραφτεί στις αρχές Ιανουαρίου κι η ασθένεια εξαπλώθηκε ταχύτατα στις περισσότερες από τις 21 επαρχίες της χώρας σχεδόν σαράντα εκατομμυρίων κατοίκων.

