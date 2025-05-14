Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του ουρουγουανού πρώην προέδρου –και μορφής της λατινοαμερικάνικης αριστεράς– Χοσέ «Πέπε» Μουχίκα, ο οποίος πέθανε χθες Τρίτη στα 89 του χρόνια, χαρακτηρίζοντάς τον «παράδειγμα για τη Λατινική Αμερική και για τον κόσμο ολόκληρο».

«Νιώθουμε βαθιά θλίψη για τον θάνατο του αγαπημένου μας Πέπε Μουχίκα, παραδείγματος για τη Λατινική Αμερική και για τον κόσμο ολόκληρο για τη σοφία του, για τη σκέψη του και για την απλότητά του», ανέφερε μέσω X η πρόεδρος Σέινμπαουμ, εκλεγμένη με παράταξη της εθνικιστικής αριστεράς, εκφράζοντας εξ ονόματος του μεξικανικού λαού «την οδύνη μας και τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του, στους φίλους του και στον λαό της Ουρουγουάης».

Άλλοτε αντάρτης, ο Πέπε Μουχίκα κυβέρνησε την Ουρουγουάη από το 2010 ως το 2015. Μέγας επικριτής της κουλτούρας της υπερκατανάλωσης, ο πρώην πρόεδρος έφθασε σε επίπεδο δημοτικότητας άνευ προηγουμένου χάρη στον τρόπο που κυβέρνησε το μικρό κράτος των 3,4 εκατομμυρίων κατοίκων, σφηνωμένο ανάμεσα στους δυο λατινοαμερικάνικους γίγαντες, τη Βραζιλία και την Αργεντινή.

Συνιδρυτής του αντάρτικου πόλης της άκρας αριστεράς Κίνημα Εθνικής Απελευθέρωσης Τουπαμάρος (MLN), που έδρασε στην Ουρουγουάη από τα χρόνια του 1960 ως το 1972, ρίχτηκε στις φυλακές όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας (1973-1985).

Κατά τη διάρκεια της μοναδικής προεδρικής θητείας του, παραμέρισε συμβάσεις και τυπικότητες και προώθησε προοδευτικά μέτρα προκαλώντας αίσθηση στη Λατινική Αμερική, ανάμεσά τους την αποποινικοποίηση της χρήσης κάνναβης –κάτι χωρίς προηγούμενο παγκοσμίως το 2013–, τη νομιμοποίηση της άμβλωσης, την κατοχύρωση του δικαιώματος ομόφυλων ζευγαριών να παντρεύονται κ.οκ..

