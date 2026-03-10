Οι δικηγόροι του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου (Jair Bolsonaro), ζήτησαν από το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της χώρας να επιτρέψει στον Ντάρεν Μπίτι (Darren Beattie) -ο οποίος πρόσφατα επιλέχθηκε από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για ανώτερη συμβουλευτική θέση που επιβλέπει θέματα που αφορούν τη Βραζιλία - να τον επισκεφθεί στη φυλακή, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη.

Ως γνωστόν, οι δύο άνδρες διατηρούν καλές σχέσεις, ενώ ο Τραμπ υποστήριξε ανοιχτά τον Μπολσονάρου κατά τη διάρκεια των δικαστικών περιπετειών του., χαρακτηρίζοντας τραγική την απόφαση φυλάκισής του.

Πηγή: skai.gr

