Ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, μεταφέρθηκε εκ νέου σήμερα στο νοσοκομείο για εξετάσεις, καθώς έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του.

«Πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Η αγάπη μου θα υποβληθεί σε εξετάσεις", ανακοίνωσε στο Instagram η σύζυγός του.

Μάλιστα, η Μισέλ Μπολσονάρου (Michelle de Paula Bolsonaro) δήλωσε ότι ο 70χρονος ακροδεξιός ηγέτης έπεσε από το κρεβάτι του, ενώ κοιμόταν.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας εκτίει 27 χρόνια κάθειρξης, για την απόπειρα πραξικοπήματος το 2022, μετά την ήττα του από τον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Στις 24 Δεκεμβρίου εισήχθη στην ιδιωτική κλινική DF Star της Βραζιλίας και ανήμερα τα Χριστούγεννα χειρουργήθηκε για βουβωνοκήλη, καθώς υποφέρει από τις συνέπειες της επίθεσης που δέχτηκε το 2018, όταν ένας άνδρας τον μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης.

Στις 30 Δεκεμβρίου υποβλήθηκε σε απρογραμμάτιστη επέμβαση για να θεραπευτεί από τον επίμονο λόξιγκα που τον βασανίζει.

Οι συνήγοροι του Μπολσονάρου ζητούν να εκτίσει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό, επικαλούμενοι την κατάσταση της υγείας του, δεδομένου ότι πρόσφατα διαγνώστηκε και με καρκίνο του δέρματος.

