Στο νοσοκομείο ο Βασιλιάς Κάρολος: Παρουσίασε αδιαθεσία από θεραπεία για καρκίνο

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' ακύρωσε τις δημόσιες εμφανίσεις του για αύριο, αφού αντιμετώπισε προσωρινή ασθένεια στο περιθώριο της συνεχιζόμενης θεραπείας του για τον καρκίνο, σύμφωνα με ανακοίνωση από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Τα συμπτώματα που παρουσίασε απαιτούσαν σύντομη περίοδο παρακολούθησης στο νοσοκομείο, προσθέτει η ανακοίνωση.

Ο Βασιλιάς έχει επιστρέψει τώρα στο Clarence House.

Ο Κάρολος είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει στο Μπέρμιγχαμ, έχοντας ένα ιδιαιτέρως φορτωμένο πρόγραμμα υποχρεώσεων.

Το παλάτι ανακοίνωσε για πρώτη φορά πως ο Βασιλιάς έχει καρκίνο, τον Φεβρουάριο του 2024.

Εκπρόσωπος του Παλατιού είπε ότι στο περιθώριο της αδιαθεσίας του ακυρώθηκαν και συναντήσεις με τρεις πρεσβευτές σήμερα.

«Αύριο, επρόκειτο να ολοκληρώσει τέσσερις υποχρεώσεις στο Μπέρμιγχαμ» ανέφερε τονίζοντας πως ο Βασιλιάς είναι πολύ απογοητευμένος που δε θα τα καταφέρει/

«Ελπίζει πολύ ότι θα μπορέσουν να προγραμματίσουν εκ νέου συνάντηση και ζητά ειλικρινά συγγνώμη σε όλους εκείνους που εργάστηκαν τόσο σκληρά για να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη αυτή επίσκεψη.

