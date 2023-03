Οικοτουρισμό στη Γερμανία έκανε ο Κάρολος - «Έπηξε» τυρί σε φάρμα (βίντεο)

Με μία επίσκεψη την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Αμβούργο θα κλείσει σήμερα την τριήμερη επίσημη επίσκεψη στη Γερμανία ο Βασιλιάς Κάρολος.

Πρόκειται για μία κίνηση υψηλού συμβολισμού καθώς η εκκλησία είναι μνημείο αφιερωμένο στα θύματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και ειδικότερα στους 42.600 νεκρούς από τους βρετανοαμερικανικούς βομβαρδισμούς του 1943, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Γόμορρα».

Εχθες ωστόσο, μετά την ιστορική ομιλία του στη Γερμανική Βουλή, ο Κάρολος – γνωστός για τις οικολογικές του ευαισθησίες - βρήκε την ευκαιρία για… οικοτουρισμό λίγων ωρών.

Ο βρετανός βασιλιάς επισκέφθηκε μία οικολογική φάρμα στο Βρανδεμβούργο, η οποία παράγει λαχανικά, γαλακτικά, κρέας και λουκάνικα σύμφωνα με αυστηρά βιολογικά πρότυπα.

Στο αγρόκτημα Brodowin ο 74χρονος Κάρολος συνομίλησε με τους υπαλλήλους και τους εργάτες, περιηγήθηκε στους χώρους ενώ πήρε μέρος στην διαδικασία παραγωγής ενός τυριού με πορτοκαλί χρώμα που μοιάζει με το βρετανικό τσένταρ.

The organic Brodowin Farm (@brodowin_de) works hard to reduce the environmental impacts of agriculture.



🐄🧀 The King heard from farmers, apprentices, retailers and cooks who work on the farm, to find out more about their sustainable processes. #RoyalVisitGermany pic.twitter.com/OyCflqewAl