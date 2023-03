Ιστορική πρώτη για τον Κάρολο: Ο πρώτος μονάρχης που απευθύνθηκε στην γερμανική Βουλή 

Ο βασιλιάς Κάρολος έγινε σήμερα ο πρώτος μονάρχης που απευθύνεται στην ολομέλεια της Bundestag, καθώς εκφώνησε ομιλία – και μάλιστα στα Γερμανικά – στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας.

Η ιστορική ομιλία του ήταν μια εκτενής αναφορά στους στενούς δεσμούς Βρετανίας - Γερμανίας και στην προοπτική εμβάθυνσής τους.

«Η ασφάλεια της Ευρώπης απειλείται, όπως και οι δημοκρατικές αξίες», προειδοποίησε ο βασιλιάς Κάρολος Γ' από το βήμα του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και επαίνεσε τη στάση της Γερμανίας και την εκτεταμένη στήριξη που προσφέρει στην Ουκρανία.

«Η Γερμανία και η Βρετανία έχουν αναλάβει σημαντικό ρόλο. Ως οι μεγαλύτεροι ευρωπαίοι δωρητές, αντέδρασαν αποφασιστικά και πήραν αποφάσεις οι οποίες μπορεί να θεωρούνταν προηγουμένως αδιανόητες. Η πολεμική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας έφερε αφάνταστα δεινά σε πολλούς αθώους. Αμέτρητες ζωές καταστράφηκαν, η ελευθερία και οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται βάναυσα. Η ασφάλεια της Ευρώπης απειλείται, όπως και οι δημοκρατικές μας αξίες, αλλά ο κόσμος δεν έμεινε να παρακολουθεί τον πόλεμο με σταυρωμένα τα χέρια. Μπορούμε να αντλήσουμε θάρρος από την ενότητά μας», δήλωσε ο βρετανός μονάρχης από το βήμα της Bundestag και επαίνεσε θερμά την στάση της Γερμανίας.

Ο βρετανός μονάρχης βρίσκεται από χθες σε επίσημο τριήμερο ταξίδι στην Γερμανία, μαζί με την Καμίλα.

Αύριο θα μεταβεί στο Αμβούργο όπου, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, θα επισκεφτεί την εκκλησία του Αγίου Νικολάου - μνημείου αφιερωμένου στα θύματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και ειδικότερα στους 42.600 νεκρούς από τους βρετανοαμερικανικούς βομβαρδισμούς του 1943, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Γόμορρα».

Η ομιλία του Κάρολου και η αναφορά στην Ελισάβετ



Αναφερόμενος στις σχέσεις των δύο χωρών, ο Κάρολος Γ' μίλησε για τη μητέρα του, η οποία «έχει κερδίσει μια θέση στην καρδιά των Γερμανών» και σημείωσε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του συγκινήθηκαν ιδιαίτερα από τις χιλιάδες καταχωρήσεις στο βιβλίο συλλυπητηρίων που είχε ανοίξει στη βρετανική πρεσβεία μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

King Charles has addressed the Bundestag on his first trip abroad since becoming monarch, in a speech delivered both in German and in English. pic.twitter.com/tJdRpEOwLf