Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Συνάντηση στο Λονδίνο με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι είχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Η συνάντηση έγινε μετά από την περιοδεία του κ. Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή, την ενδέκατη μετά από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Κατά τη συνάντηση ο κ. Μπλίνκεν σχολίασε πως «υπάρχει επείγουσα ανάγκη να φτάσουμε σε μια διπλωματική λύση» στη σύρραξη του Λιβάνου, ώστε να μπορούν με σιγουριά οι κάτοικοι και στις δύο πλευρές των συνόρων να επιστρέψουν στις εστίες τους.

Και από την Ντόχα την Πέμπτη ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είχε πει μεν πως εν τέλει θα πρέπει να βρεθεί μια διπλωματική λύση στη σύρραξη στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, απέφυγε δε να ζητήσει άμεση εκεχειρία.

Από την πλευρά του ο κ. Μικάτι είπε στον συνομιλητή του πως «αυτό που χρειάζεται κατ’ αρχάς είναι μία πραγματική δέσμευση από το Ισραήλ σε μια εκεχειρία, διότι η προηγούμενη εμπειρία της αμερικανο-γαλλικής έκκλησης για εκεχειρία που υποστηρίχθηκε από τους Άραβες και τη διεθνή κοινότητα επηρέαζε την αξιοπιστία όλων».

Σε επικοινωνία που είχαν προ ημερών οι δύο άνδρες, ο Άντονι Μπλίνκεν είχε πει στον Νατζίμπ Μικάτι ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν ή στη Χεζμπολάχ να εμποδίσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Λιβάνου.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών συναντάται επίσης σήμερα στο Λονδίνο με τους ομολόγους του από τα ΗΑΕ και την Ιορδανία, χώρες με σημαίνοντα ρόλο στον σχεδιασμό της μεταπολεμικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

