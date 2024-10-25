Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στο βασικό συνοριακό πέρασμα προς τη Συρία είχαν ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει το βασικό σημείο διέλευσης από τον Λίβανο στη γειτονική χώρα, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες των προσφύγων να εγκαταλείψουν μια χώρα όπου το ένα πέμπτο του πληθυσμού είναι ήδη εσωτερικά εκτοπισμένοι, δήλωσε σήμερα η ύπατη αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNCHR).

Η Ρούλα Αμίν, εκπρόσωπος της UNHCR που έχει ως έδρα της το Αμάν, δήλωσε ότι δεν έχει ενημέρωση για προειδοποιήσεις που να δόθηκαν πριν από το χτύπημα, το οποίο συνέβη σε απόσταση 500 μέτρων από το βασικό συνοριακό πέρασμα.

Περίπου 430.000 άνθρωποι έχουν περάσει από τον Λίβανο στη Συρία από τότε που ξεκίνησε η εκστρατεία του Ισραήλ, δήλωσε η ίδια.

«Οι επιθέσεις στα συνοριακά περάσματα είναι βασική ανησυχία», δήλωσε η Αμίν. «Μπλοκάρουν τη δίοδο προς την ασφάλεια για τους ανθρώπους που προσπαθούν να γλιτώσουν από τις συγκρούσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

