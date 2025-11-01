Λογαριασμός
Κάρνι: Zήτησε συγγνώμη από τον Τραμπ για τη διαφήμιση με τον Ρήγκαν ώστε να πετύχει καλύτερη συμφωνία

«Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευθούμε μια καλύτερη συμφωνία τόσο για τον Καναδά όσο και για τις ΗΠΑ - Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Νότια Κορέα»

Μαρκ Κάρνι

Συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι, για τη διαφήμιση με τον Ρήγκαν να επικρίνει τους δασμούς.

«Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευθούμε ένα καλύτερο deal τόσο για τον Καναδά όσο και για τις ΗΠΑ», σημείωσε ο Κάρνι.

Ο Καναδός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι θα ενισχυθεί η συνεργασία με τη Νότια Κορέα σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, σημειώνει το Reuters.

Για την Κίνα ανέφερε ότι έχει ανοίξει ο δρόμος για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών.

«Πρέπει να αναλογιστούμε αν θέλουμε να επιτύχουμε πρόοδο στις συζητήσεις με τον Σι», επεσήμανε ο Κάρνι.


 

Πηγή: skai.gr

Ντόναλντ Τραμπ Μαρκ Κάρνεϊ Καναδάς
