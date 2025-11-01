Συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι, για τη διαφήμιση με τον Ρήγκαν να επικρίνει τους δασμούς.

«Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευθούμε ένα καλύτερο deal τόσο για τον Καναδά όσο και για τις ΗΠΑ», σημείωσε ο Κάρνι.

Ο Καναδός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι θα ενισχυθεί η συνεργασία με τη Νότια Κορέα σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, σημειώνει το Reuters.

Για την Κίνα ανέφερε ότι έχει ανοίξει ο δρόμος για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών.

«Πρέπει να αναλογιστούμε αν θέλουμε να επιτύχουμε πρόοδο στις συζητήσεις με τον Σι», επεσήμανε ο Κάρνι.





Πηγή: skai.gr

