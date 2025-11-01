Η Ομάδα των 7 (G7) ανακοίνωσε νέα σχέδια με στόχο τον περιορισμό της κυριαρχίας της Κίνας στις αλυσίδες ανεφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών, επιδιώκοντας να εξισορροπηθεί η παγκόσμια αγορά σε βάθος χρόνου.

Οι συμφωνίες παρουσιάστηκαν μετά από συνάντηση των υπουργών Ενέργειας των χωρών της G7 στον Καναδά και αφορούν διάφορα κρίσιμα ορυκτά, καθώς και τις σπάνιες γαίες, τομέα όπου το Πεκίνο διατηρεί σημαντική επιρροή.

Η Συμμαχία Παραγωγής Κρίσιμων Μετάλλων της G7 προχώρησε στα πρώτα μέτρα, τα οποία, όπως δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας του Καναδά Τιμ Χόντγκσον, «στέλνουν ένα απολύτως ξεκάθαρο μήνυμα στον κόσμο».

Ο Χόντγκσον τόνισε ότι υπάρχει σοβαρή προσήλωση στον περιορισμό της συγκέντρωσης της αγοράς και των εξαρτήσεων, κάνοντας άμεση αναφορά στην Κίνα.

Οι υπουργοί Ενέργειας της Βρετανίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ συνεδρίασαν στο Τορόντο, λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου, βάσει της οποίας η Κίνα ανέστειλε για τουλάχιστον έναν χρόνο ορισμένους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Οι σπάνιες γαίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή μαγνητών που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, τις ηλεκτρονικές συσκευές και την αμυντική βιομηχανία. Η προοπτική επιβολής περιορισμών στις εξαγωγές από την Κίνα είχε προκαλέσει ανησυχία στις διεθνείς αγορές.

Ο Καναδός υπουργός παραδέχθηκε ότι η διαδικασία διεύρυνσης των αλυσίδων ανεφοδιασμού θα απαιτήσει χρόνο, επισημαίνοντας πως στόχος είναι η δημιουργία συστημάτων «από το ορυχείο ως τον μαγνήτη». Όπως σημείωσε, κάτι τέτοιο δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή στη Δύση και θα χρειαστεί χρόνος για να υλοποιηθεί.

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τους εταίρους της στη G7 για τον περιορισμό της κινεζικής επιρροής. «Δεν υπάρχει καμία διαφωνία στο εσωτερικό της Ομάδας», υπογράμμισε.

Ο Ράιτ πρόσθεσε πως είναι αναγκαίο να αναπτύξουν οι χώρες της G7 δικές τους δυνατότητες εξόρυξης, επεξεργασίας και κατασκευής προϊόντων από σπάνιες γαίες, κατηγορώντας την Κίνα ότι «κατέφυγε σε τακτικές που είναι αντίθετες στους κανόνες της αγοράς για να αποκλείσει τον υπόλοιπο κόσμο από την κατασκευή αυτών των προϊόντων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

