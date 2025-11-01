Μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση της ληστείας στο Λούβρο αποκάλυψε την ταυτότητα του υποψήφιου αγοραστή των ανεκτίμητων κοσμημάτων.

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε επτά άνδρες για την κλοπή, αλλά δεν υπάρχει κανένα ίχνος των κλεμμένων κοσμημάτων, τα οποία επρόκειτο να πωληθούν στο dark web.

Μέσω dark web

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, η συμμορία φέρεται να προσέγγισε την ισραηλινή εταιρεία ασφαλείας CGI Group και να της πρόσφερε μέρος των κλεμμένων κοσμημάτων μέσω του σκοτεινού διαδικτύου.

Ο επικεφαλής της CGI Group, Zvika Nave, ισχυρίστηκε ότι ένα μέλος της συμμορίας επικοινώνησε με την εταιρεία μόλις πέντε ημέρες μετά τη ληστεία, σημειώνει η US Sun.

«Πέντε ημέρες μετά τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, ένα άτομο που προσποιούταν ότι εκπροσωπούσε τους ληστές επικοινώνησε μαζί μας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της CGI Group», ανέφερε.

Ο διευθυντής της CGI δήλωσε ότι αποδέχτηκαν την προσφορά.

Μετά από μακρές συζητήσεις και ελέγχους, θεωρείται ότι ο άγνωστος είχε πράγματι «στην κατοχή του τουλάχιστον ορισμένα από τα κλεμμένα κομμάτια», σύμφωνα με τον Nave.

«Ρώτησε αν θέλαμε να διαπραγματευτούμε μέσω του darknet για να αγοράσουμε τα κλεμμένα έργα τέχνης και τόνισε ότι είχαμε 24 ώρες για να απαντήσουμε».

Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν συχνά το dark web –έναν τομέα του διαδικτύου στον οποίο δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω των συμβατικών μηχανών αναζήτησης- για επικοινωνία και εμπορία παράνομων αγαθών.

Μετά τη ληστεία, η CGI προσλήφθηκε από έναν ανώνυμο ιδιώτη για να αναζητήσει τους ληστές και τα κλοπιμαία, είπε ο Nave.

Ένα μήνυμα από τις 23 Οκτωβρίου αναφέρει: «Έχουμε τα κοσμήματα. Είμαστε έτοιμοι να τα επιστρέψουμε. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση για την τιμή και τους όρους».

«Ενημερώσαμε αμέσως τις αρμόδιες αρχές στο Παρίσι», σημείωσε ο Nave.

Τα ευρήματα της CGI φέρεται να συνέβαλαν στη σύλληψη ορισμένων από τους υπόπτους αυτή την εβδομάδα.

Η CGI Group, της οποίας πρόεδρος είναι ο Ισραηλινός πολιτικός και πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Ya’akov Peri, 81 ετών, έχει εμπειρία από τέτοιες υποθέσεις

Η CGI είχε προηγουμένως βοηθήσει στην αποκάλυψη των δραστών στη ληστεία στον Πράσινο Θόλο στη Δρέσδη της Γερμανίας.

Οι Ισραηλινοί έχουν δηλώσει ότι βοήθησαν στην καταδίκη μελών της φατρίας Remmo του Βερολίνου ως δραστών.

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της CGI, Nave, προειδοποίησε για μια πιθανή ληστεία στο Λούβρο του Παρισιού τον Αύγουστο.

Ισχυρίστηκε ότι η Μόνα Λίζα ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα συζήτησης στο darknet εκείνη την εποχή.

Πηγή: skai.gr

