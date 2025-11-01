Η εκλογική επιτροπή της Τανζανίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η πρόεδρος Σάμια Σουλούχου Χασάν κέρδισε τις εκλογές και μάλιστα με συντριπτικό ποσοστό καθώς φέρεται να συγκέντρωσε σχεδόν το 98% των ψήφων, σε μια διαδικασία που προκάλεσε βίαιες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα αυτή την εβδομάδα.

Το αποτέλεσμα εξασφαλίζει στη Χασάν, η οποία ανέλαβε την εξουσία το 2021 μετά τον θάνατο του προκατόχου της, πενταετή θητεία στο τιμόνι της χώρας των 68 εκατομμυρίων κατοίκων της Ανατολικής Αφρικής.

Οι διαμαρτυρίες ξέσπασαν την Τετάρτη, ημέρα διεξαγωγής των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, διαδηλωτές κατέστρεψαν πανό της Χασάν, έβαλαν φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια, ενώ η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και πυροβολισμούς.

Οι διαδηλωτές εξοργίστηκαν από τον αποκλεισμό των δύο ισχυρότερων αντιπάλων της Χασάν από την εκλογική αναμέτρηση και κατήγγειλαν εκτεταμένη καταστολή από την κυβέρνηση.

Το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης δήλωσε την Παρασκευή ότι εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ταραχές, ενώ το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ ανέφερε ότι αξιόπιστες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς σε τρεις πόλεις.

Η κυβέρνηση χαρακτήρισε τον απολογισμό της αντιπολίτευσης «κατάφωρα υπερβολικό» και απέρριψε κάθε κριτική για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον αριθμό των θυμάτων.

Η αντιπολίτευση ωστόσο κάνει λόγο για εκατοντάδες νεκρούς. Εκπρόσωπος του αντιπολιτευόμενου κόμματος Chadema δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι «περίπου 700» άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ διπλωματική πηγή στην Τανζανία δήλωσε στο BBC ότι υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία πως τουλάχιστον 500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να υποβαθμίσει τα βίαια επεισόδια, παρότι οι αρχές έχουν παρατείνει την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε μια προσπάθεια να καταστείλουν τις αναταραχές.

Στις διαδηλώσεις, κυρίως νεαροί διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους σε πόλεις σε όλη την Τανζανία για να καταγγείλουν τις εκλογές ως άδικες.

Κατηγορούν την κυβέρνηση ότι υπονομεύει τη δημοκρατία αποκλείοντας τους κύριους ηγέτες της αντιπολίτευσης - ο ένας βρίσκεται στη φυλακή και ο άλλος αποκλείστηκε για «τεχνικούς» λόγους - ενισχύοντας έτσι τις πιθανότητες νίκης της προέδρου Σάμια Σουλούχου Χασάν με το κυβερνών κόμμα Τσάμα Τσα Μαπιντούζι (CCM).

«Μεμονωμένες εστίες επεισοδίων», λέει η κυβέρνηση

Οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν την Παρασκευή, καθώς οι διαδηλωτές στην πόλη-λιμάνι Νταρ ες Σαλάμ αψήφησαν τις προειδοποιήσεις του αρχηγού του στρατού να τερματίσουν τις ταραχές.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μαχμούντ Κόμπο Θάμπιτ περιέγραψε τη βία ως «μερικές μεμονωμένες εστίες επεισοδίων εδώ κι εκεί» και δήλωσε ότι «οι δυνάμεις ασφαλείας έδρασαν πολύ γρήγορα και αποφασιστικά για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση».

«Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε αναφορές για βανδαλισμούς σε ακίνητα», δήλωσε ο υπουργός στο BBC Focus on Africa, προσθέτοντας ότι η διακοπή του διαδικτύου ήταν απαραίτητη για να σταματήσουν τέτοιοι βανδαλισμοί και να σωθούν ζωές.



