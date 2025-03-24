Ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι δήλωσε σήμερα ότι είναι διαθέσιμος για τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αυτό θα το κάνει όπως είπε χαρακτηριστικά «με τους όρους μας ως κυρίαρχη χώρα».

Ο Κάρνι εξελέγη επικεφαλής του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Κόμματος στις 9 Μαρτίου, και έγινε αυτομάτως πρωθυπουργός. Μια επικοινωνία με τον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ γίνεται παραδοσιακά αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων του εκάστοτε Καναδού πρωθυπουργού, ωστόσο οι δύο άνδρες δεν έχουν ακόμη συνομιλήσει.

«Είμαι διαθέσιμος για μια τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά να ξέρετε, θα συνομιλήσουμε με τους όρους μας ως μια κυρίαρχη χώρα, όχι ως μια που εκείνος προσποιείται ότι είμαστε», είπε ο Κάρνι σε δημοσιογράφους στην καναδική επαρχία Νέα Γη και Λαμπραντόρ, δεύτερη ημέρα της προεκλογικής του εκστρατείας για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει με δασμούς στις καναδικές εξαγωγές και συχνά σκέφτεται την προσάρτηση του Καναδά, σχόλια τα οποία ο Κάρνι λέει ότι είναι ασεβή και δεν βοηθούν.

Ο Κάρνι τόνισε επίσης ότι υποθέτει πως ο Τραμπ θα περιμένει να δει το αποτέλεσμα των εκλογών πριν επικοινωνήσει με τον νικητή.

Ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά ανακοίνωσε χθες τη διοργάνωση πρόωρων βουλευτικών εκλογών στις 28 Απριλίου. Οι εκλογές θα διεξαχθούν εν μέσω εμπορικού πολέμου και σφοδρών εντάσεων με τις ΗΠΑ του Τραμπ.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

