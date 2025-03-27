Πακιστάν: Τουλάχιστον έξι νεκροί σε επιθέσεις αυτονομιστών στην επαρχία Μπαλουτσιστάν

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε «συντονισμένες επιθέσεις» ενόπλων στην επαρχία Μπαλουτσιστάν (ή Βελουχιστάν) του νοτιοδυτικού Πακιστάν, όπου κλιμακώνεται η βία το τελευταίο διάστημα, δήλωσε χθες Τετάρτη αξιωματούχος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Τρομοκράτες επιτέθηκαν σε επιβατικά λεωφορεία και δυνάμεις ασφαλείας σε διάφορες περιοχές του Μπαλουτσιστάν, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε ανθρώπους από άλλες επαρχίες και ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας», ανέφερε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Έστησαν οδοφράγματα, υποχρέωσαν λεωφορεία να σταματήσουν» και έκαναν έλεγχο ταυτοτήτων, διαχωρίζοντας επιβάτες «που δεν ήταν ντόπιοι», εξήγησε.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, οι υποψίες των αρχών στρέφονται στην αυτονομιστική οργάνωση Απελευθερωτικός Στρατός του Μπαλουτσιστάν (BLA) που έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις της σε αυτήν την επαρχία, η οποία γειτονεύει με το Αφγανιστάν και το Ιράν.

Major coordinated attacks are underway as the main highways of Balochistan, including the Quetta-Karachi Highway, the Sibbi-Quetta Highway, and the Makran Coastal Highway, remain under the control of armed men. Armed groups are patrolling Turbat city, and multiple attacks on… pic.twitter.com/FicwD3TF7h — The Bolan News (@TheBolanN) March 26, 2025

Το Σάββατο, τέσσερις εργάτες από την επαρχία Παντζάμπ και τέσσερις αστυνομικοί βρήκαν τον θάνατο από πυρά ενόπλων.

Στις 11 Μαρτίου, η επαρχία μετατράπηκε σε θέατρο ομηρίας εκατοντάδων επιβατών τρένου. Περίπου 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα διήμερο συγκρούσεων γύρω από την αμαξοστοιχία που είχε ακινητοποιηθεί κοντά σε σήραγγα. Σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές, οι μισοί από τους νεκρούς ήταν αυτονομιστές που συμμετείχαν στην επίθεση.

Από την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP, περισσότεροι από 180 άνθρωποι, κυρίως μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σκοτώθηκαν σε επιθέσεις αυτονομιστών στην επαρχία Μπαλουτσιστάν και στη γειτονική Χάιμπερ Παχτούνχβα.

Τον Αύγουστο, μαχητές του BLA σκότωσαν 39 ανθρώπους, αφού σταμάτησαν πολλά οχήματα για να ελέγξουν τις ταυτότητες επιβατών και να βρουν ταξιδιώτες από άλλες επαρχίες.

Εδώ και δεκαετίες, οι Βελούχοι καταγγέλλουν πως περιθωριοποιούνται από το κράτος. Επίσημα, το 70% των κατοίκων της επαρχίας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, παρότι στο υπέδαφος της αφθονούν τα ορυκτά και οι υδρογονάνθρακες, που εκμεταλλεύονται κατά κύριο λόγο κινεζικές εταιρείες.

