Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στο Βερολίνο - Αναφορές για τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, καθώς αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος ανθρώπων, στην περιοχή Gesundbrunnen του Βερολίνου, στη Γερμανία χθες αργά το απόγευμα.

Several people injured as car driven into crowds in the Gesundbrunnen area of Berlin, Germany this evening.



Situation unfolding. pic.twitter.com/jz6T7Lv7km March 26, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε, όταν αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ανήλικος, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος σε πεζοδρόμιο της περιοχής, με μεγάλη ταχύτητα, κατά τη διάρκεια καταδίωξης από την αστυνομία.

🚨 Berlin – Ein 16 jähriger, auf der Flucht vor der Polizei, rast mit einem Auto in eine Menschenmenge. Es gibt mehrere Verletzte. pic.twitter.com/qAlzRSmCfA — Dara p³ 🇩🇪 (@Raeubertochtah) March 26, 2025

Στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα της αστυνομίας και ασθενοφόρα, ενώ οι πρώτες ενδείξεις δεν στοιχειοθετούν πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμιά επίσημη ενημέρωση από τις αρχές, σχετικά με το συμβάν ή τον αριθμό των τραυματιών.

