Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στο Βερολίνο - Αναφορές για τραυματίες

Το περιστατικό σημειώθηκε, όταν αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ανήλικος, εξετράπη της πορείας του κατά τη διάρκεια καταδίωξης από την αστυνομία

Βερολίνο

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, καθώς αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος ανθρώπων, στην περιοχή Gesundbrunnen του Βερολίνου, στη Γερμανία χθες αργά το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε, όταν αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ανήλικος, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος σε πεζοδρόμιο της περιοχής, με μεγάλη ταχύτητα, κατά τη διάρκεια καταδίωξης από την αστυνομία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα της αστυνομίας και ασθενοφόρα, ενώ οι πρώτες ενδείξεις δεν στοιχειοθετούν πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμιά επίσημη ενημέρωση από τις αρχές, σχετικά με το συμβάν ή τον αριθμό των τραυματιών.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
