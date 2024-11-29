Η Τζένι Καράδερς είδε τον σύντροφό της να πεθαίνει με φρικτούς πόνους από καρκίνο που είχε κάνει μετάσταση στα οστά του. Τώρα, που η ίδια έχει διαγνωστεί με την ίδια ασθένεια, επιθυμεί απεγνωσμένη η Βρετανία να αλλάξει τον νόμο ώστε να επιτρέπει την ευθανασία κάτι που θα της δώσει έναν πιο γαλήνιο θάνατο.

«Είδα τον σύντροφό μου να πεθαίνει από ψυχομάχημα και φαίνεται ότι θα έχω το ίδιο μέλλον. Το χρειαζόμαστε αυτό», είπε η 56χρονη Καράδερς, αναφερόμενη στο νομοσχέδιο, ενθυμούμενη τον σύντροφό της να «ουρλιάζει στο κρεβάτι» τις τελευταίες μέρες της ζωής του.

«Είμαι πλέον άρρωστη στο τελικό στάδιο. Έχω μετάσταση στα οστά και έχω μια αρκετά καλή εικόνα για το τι μπορεί να συμβεί. Είναι πολύ τρομακτικό», δήλωσε η 56χρονη, από το Μπαθ στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Στη Βουλή των Κοινοτήτων ξεκίνησε σήμερα το πρωί η συζήτηση για τον νόμο που θα επιτρέπει την ευθανασία, σε ένα θέμα που διχάζει τόσο την κοινή γνώμη όσο και τους Βρετανούς βουλευτές. Το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπει πως όσοι ενήλικες έχουν διαγνωστεί με λιγότερο από έξι μήνες ζωής και έχουν σώας τας φρένας, θα έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν τη ζωή τους με ιατρική βοήθεια.

Η ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου αναμένεται να διεξαχθεί αργότερα σήμερα σε έναν νόμο που αν εγκριθεί θα φέρει μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις μιας ολόκληρης γενιάς.

Η Καράδερς, πρώην βοηθός υγειονομικής περίθαλψης, ήταν μία από τους εκατοντάδες που συγκεντρώθηκαν έξω από το Κοινοβούλιο σήμερα ελπίζοντας να πείσουν τους πολιτικούς ότι όσοι υποφέρουν θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα της επιλογής στον θάνατο.

Σημαδεμένη από το μαρτύριο που βίωσε ο σύντροφός της και με φόβο για τον αντίκτυπο που θα έχει στα παιδιά της να ξαναβιώσουν όσα πέρασε ο σύντροφός της, η Καράδερς είπε ότι η νομιμοποίηση του υποβοηθούμενου θανάτου θα της επιτρέψει να ζήσει τις τελευταίες της μέρες άφοβα και αυτή η επιλογή θα πρέπει να προσφέρεται σε όσους πάσχουν από ανίατη ασθένεια και βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Η ίδια είπε ότι τα παιδιά της στηρίζουν πλήρως τις επιθυμίες της και πιστεύει ότι οι εγγυήσεις που υπάρχουν στο νομοσχέδιο -που απαιτεί σχετική γνωμάτευση από δύο ανεξάρτητους γιατρούς και συγκατάθεση ενός δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου που θα υπογράψει για να χορηγηθεί στον ασθενή η θανάσιμη δόση φαρμάκων- δεν θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε να λαμβάνει υποβοηθούμενο θάνατο χωρίς να έχει φτάσει στα τελικά στάδια της ζωής του, ένας από τους φόβους των επικριτών του νομοσχεδίου.

Καθώς περίμενε με νευρικότητα στην πλατεία του Κοινοβουλίου: «Τους παρακαλώ να σκεφτούν πραγματικά να μας δώσουν κάποια αξιοπρέπεια», είπε.

Πριν λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι η πλειοψηφία των Βρετανών βουλευτών τάχθηκε υπέρ της συνέχισης της νομοθετικής διαδικασίας για το νομοσχέδιο περί νομιμοποίησης του εθελούσιου υποβοηθούμενου θανάτου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

