Κίεβο και Μόσχα αντάλλαξαν σορούς στρατιωτών: 502 Ουκρανοί για 48 Ρώσους

Οι αρχές της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι η Ρωσία παρέδωσε τις σορούς 502 Ουκρανών στρατιωτών και η Ουκρανία τις σορούς 48 Ρώσων στρατιωτών.

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Ρωσία παρέδωσε τις σορούς 502 στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών, αν και δεν ανέφεραν αν πρόκειται για ανταλλαγή.

«Οι σοροί 502 πεσόντων υπερασπιστών επαναπατρίστηκαν στο έδαφος που ελέγχει η ουκρανική κυβέρνηση», δήλωσε το συντονιστικό όργανο για τους αιχμαλώτους πολέμου.

Σύμφωνα με την εν λόγω πηγή, οι 397 σοροί προέρχονται από την περιοχή του Ντονέτσκ, το επίκεντρο των μαχών και μια περιοχή όπου οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν πρόοδο έναντι του ουκρανικού στρατού που έχει έλλειψη όπλων και ανδρών.

Συγκεκριμένα το συντονιστικό όργανο αναφέρει ότι από τους 502 Ουκρανούς στρατιώτες οι 397 σκοτώθηκαν στην περιοχή του Ντονέτσκ, 24 στην περιοχή του Λουγκάνσκ, 64 στη Ζαπορίζια και 17 ακόμη σοροί παραδόθηκαν από νεκροτομεία στη ρωσική επικράτεια.

Αυτός είναι ο δεύτερος τέτοιος επαναπατρισμός αυτόν τον μήνα, αφού το Κίεβο είχε ανακτήσει τις σορούς 563 στρατιωτών στις 8 Νοεμβρίου, ενώ παρέδωσε τις σορούς 37 Ρώσων στρατιωτών.

Οι σοροί «θα ταυτοποιηθούν το συντομότερο δυνατό», δήλωσε το συντονιστικό όργανο.

Οι ρωσικές αρχές επίσημα δεν έχουν ανακοινώσει τίποτα για την ανταλλαγή. Ωστόσο, ο ρωσικός ιστότοπος medusa επικαλούμενος το κανάλι Ζ-«voeni obozrebatel» γράφει ότι η Ρωσία παρέδωσε τις σορούς 48 Ρώσων στρατιωτών. Ο «στρατιωτικός ανταποκριτής» Αλεξάντρ Κοτς ισχυρίζεται ότι στην Ρωσία επεστράφησαν οι σοροί 52 Ρώσων στρατιωτών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

