Ιστορική ψήφος Βρετανών βουλευτών υπέρ νομοσχεδίου υποβοηθούμενης αυτοκτονίας

Η πλειοψηφία των Βρετανών βουλευτών τάχθηκε υπέρ της συνέχισης της νομοθετικής διαδικασίας για το νομοσχέδιο περί νομιμοποίησης του εθελούσιου υποβοηθούμενου θανάτου.

Μετά από μία φορτισμένη συζήτηση διάρκειας τεσσερισήμισι ωρών στην ολομέλεια της Βουλής των Κοινοτήτων, 330 βουλευτές ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου της βουλευτού των Εργατικών Κιμ Λεντμπίτερ και 275 κατά.

Για το ευαίσθητο αυτό ζήτημα συνείδησης δεν είχε τεθεί ζήτημα κομματικής πειθαρχίας.

Πλέον το νομοσχέδιο προχωρά στο επόμενο στάδιο, δηλαδή την αναλυτική εξέταση σε επίπεδο επιτρόπων και την πιθανή υποβολή τροπολογιών.

Με το νομοσχέδιο προτείνεται να επιτρέπεται σε ενήλικους πολίτες με ανίατη ασθένεια που έχουν διαγνωστεί με λιγότερους από έξι μήνες ζωής να ζητούν βοήθεια για να βάλουν τέλος στη ζωή τους.

Θα απαιτείται η έγκριση από δύο ανεξάρτητους γιατρούς και έναν δικαστή. Θα πρέπει δε να παρέρχεται περίοδος τουλάχιστον επτά ημερών από την ιατρική έγκριση και ακόμα 14 ημερών από τη δικαστική έγκριση για να χορηγείται στον ασθενή η θανάσιμη δόση φαρμάκου.

Οι γιατροί θα πρέπει να δηλώνουν σίγουροι πως ο ασθενής δεν τελεί υπό πίεση άλλων ζητώντας την υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Στην περίπτωση που κριθεί πως κάποιος άλλος πιέζει ή εξαναγκάζει τον ασθενή να καταφύγει σε αυτό το αίτημα, επισύρεται ποινή κάθειρξης 14 ετών.

Κατά τη συζήτηση η κα Λεντμπίτερ είπε ότι η πρότασή της δεν αφορά το δίλημμα ζωή ή θάνατος, αλλά την αυτονομία επιλογής και την αξιοπρέπεια του ατόμου.

