Τη στιγμή της σύγκρουσης των δυο πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ ανοιχτά της Καραϊβικής, κατέγραψε βίντεο. Λίγο πριν τη σύγκρουση στα δύο πολεμικά σημαίνει συναγερμός.

Looks like we now have a video of the collision incident between Truxtun & Supply.pic.twitter.com/Q8nFh981En https://t.co/2o8Uw0WPqk February 12, 2026

Το USS Truxtun, ένα αντιτορπιλικό κατευθυνόμενου πυραύλου Aegis κλάσης Arleigh Burke, και το USNS Supply, συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού εν πλω, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Διοίκησης Νοτίου Τομέα των ΗΠΑ, συνταγματάρχη Εμανουέλ Ορτίζ. Δύο άτομα υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ και τα δύο πλοία ανέφεραν ότι μπορούν να συνεχίσουν με ασφάλεια τον πλου τους, πρόσθεσε ο Ορτίζ.

Τα αίτια της σύγκρουσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση, πρόσθεσε ο Ορτίζ

Πηγή: skai.gr

