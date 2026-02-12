Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ ανοιχτά της Καραϊβικής - Δείτε βίντεο

Στα πλοία σημαίνει συναγερμός - Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών

USS Truxtun

Τη στιγμή της σύγκρουσης των δυο πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ ανοιχτά της Καραϊβικής, κατέγραψε βίντεο. Λίγο πριν τη σύγκρουση στα δύο πολεμικά σημαίνει συναγερμός. 

Το USS Truxtun, ένα αντιτορπιλικό κατευθυνόμενου πυραύλου Aegis κλάσης Arleigh Burke, και το USNS Supply, συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού εν πλω, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Διοίκησης Νοτίου Τομέα των ΗΠΑ, συνταγματάρχη Εμανουέλ Ορτίζ. Δύο άτομα υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ και τα δύο πλοία ανέφεραν ότι μπορούν να συνεχίσουν με ασφάλεια τον πλου τους, πρόσθεσε ο Ορτίζ.

Τα αίτια της σύγκρουσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση, πρόσθεσε ο Ορτίζ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ πολεμικά πλοία Καραϊβική
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark