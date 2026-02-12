Οι Βρυξέλλες απέκτησαν επιτέλους περιφερειακή κυβέρνηση, αφού τα κόμματα κατέληξαν σε συμφωνία έπειτα από περισσότερες από 600 ημέρες αδιεξόδου.

Επτά κόμματα βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις από την Τρίτη και, το βράδυ της Πέμπτης, ο Ζορζ-Λουί Μπουσέ, ηγέτης του γαλλόφωνου φιλελεύθερου Μεταρρυθμιστικού Κινήματος, ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία με λευκό καπνό.

«Ανακουφιστήκαμε που, μετά από περισσότερες από 600 ημέρες, έχουμε ξανά κυβέρνηση στην πρωτεύουσα της Ευρώπης», δήλωσε ο Μπουσέ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι και τα επτά κόμματα κατέληξαν σε κοινή θέση.

Η βελγική πρωτεύουσα δεν είχε περιφερειακή κυβέρνηση από τις εκλογές του Ιουνίου 2024, καθώς τα κόμματα δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν στον σχηματισμό συνασπισμού, προκαλώντας χάος στα οικονομικά της πόλης. Οι Βρυξέλλες βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με ένα τεράστιο χρέος ύψους 15 δισ. ευρώ, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για επικείμενη οικονομική κρίση.

Στις συνομιλίες αυτής της εβδομάδας συμμετείχαν το γαλλόφωνο MR, το σοσιαλιστικό PS και το κεντρώο Les Engagés, καθώς και οι φλαμανδικές παρατάξεις Groen (αριστερά), το σοσιαλδημοκρατικό Vooruit, το φιλελεύθερο Open VLD και το συντηρητικό CD&V.

Μιλώντας σε άτυπη σύνοδο Ευρωπαίων ηγετών, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, αντέδρασε με συγκρατημένη αισιοδοξία στην είδηση.

«Είδα τα μηνύματα στο WhatsApp να καταφθάνουν σχετικά με αυτό. Θέλω κυρίως να δω τι περιλαμβάνει η συμφωνία», είπε, προσθέτοντας ότι «ο προϋπολογισμός των Βρυξελλών έχει ξεφύγει εντελώς».

Το αποκεντρωμένο σύστημα διακυβέρνησης του Βελγίου σημαίνει ότι οι τρεις περιφέρειές του, η γαλλόφωνη Βαλλονία στο νότο, η ολλανδόφωνη Φλάνδρα στο βορρά και οι Βρυξέλλες ανάμεσά τους, διαθέτουν καθεμία τη δική της κυβέρνηση, ξεχωριστή από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Βελγίου.

