WSJ: Δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν σε θαλάσσια περιοχή κοντά στη Νότια Αμερική

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά την Τετάρτη, όταν ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο και ένα πλοίο ανεφοδιασμού του Πολεμικού Ναυτικού, που συμμετείχε στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού εν πλω, σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Το USS Truxtun, ένα αντιτορπιλικό κατευθυνόμενου πυραύλου Aegis κλάσης Arleigh Burke, και το USNS Supply, πρώην USS Supply, ηγετικό πλοίο των πλοίων υποστήριξης γρήγορης μάχης κατηγορίας Supply, συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού εν πλω, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Διοίκησης Νοτίου Τομέα των ΗΠΑ, συνταγματάρχη Εμανουέλ Ορτίζ. Δύο άτομα υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ και τα δύο πλοία ανέφεραν ότι μπορούν να συνεχίσουν με ασφάλεια τον πλου τους, πρόσθεσε ο Ορτίζ.

Τα αίτια της σύγκρουσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση, πρόσθεσε ο Ορτίζ

Το Truxtun απέπλευσε από τον ναύσταθμό του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια στις 6 Φεβρουαρίου, προκειμένου να ξεκινήσει την προγραμματισμένη αποστολή του. Το Supply επιχειρούσε στην περιοχή της Καραϊβικής. Σύμφωνα με αξιωματούχο του αμερικανικού στρατού, η σύγκρουση σημειώθηκε στην περιοχή ευθύνης της Διοίκησης Νοτίου Τομέα, η οποία περιλαμβάνει την Καραϊβική καθώς και τμήματα του Νοτίου Ατλαντικού και του Νοτίου Ειρηνικού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει εντολή τους τελευταίους μήνες για μια εκτεταμένη ναυτική ενίσχυση στην Καραϊβική, στο πλαίσιο της εκστρατείας του κατά των διακινητών ναρκωτικών στην περιοχή. Στην περιοχή ευθύνης της Διοίκησης Νοτίου Τομέα των ΗΠΑ επιχειρούν 12 πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων και το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford μαζί με την ομάδα κρούσης του.

Οι συγκρούσεις πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού είναι σχετικά σπάνιες, αλλά μπορεί να αποβούν μοιραίες, σχολιάζει η WSJ. Δεκαεπτά ναύτες έχασαν τη ζωή τους σε δύο ξεχωριστές συγκρούσεις μεταξύ αμερικανικών αντιτορπιλικών και εμπορικών πλοίων στον Ειρηνικό το 2017.

Στις 17 Ιουνίου 2017, το αντιτορπιλικό USS Fitzgerald συγκρούστηκε με το υπό σημαία Φιλιππίνων πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MV ACX Crystal, περίπου 90 μίλια από τις ακτές της Ιαπωνίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά ναύτες.

Μόλις δύο μήνες αργότερα, στις 21 Αυγούστου, το δεξαμενόπλοιο Alnic MC, υπό σημαία Λιβερίας, προσέκρουσε στο αντιτορπιλικό USS John S. McCain στα Στενά της Μαλάκα, κοντά στη Σιγκαπούρη, ανοίγοντας ρήγμα στο κύτος και προκαλώντας τον πνιγμό ακόμη δέκα ναυτών.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα, αργότερα μέσα στο ίδιο έτος, μετά από έρευνες, ότι και οι δύο συγκρούσεις ήταν αποτρέψιμες και οφείλονταν σε λάθη του πληρώματος. Τα περιστατικά οδήγησαν στην απομάκρυνση αρκετών υψηλόβαθμων αξιωματικών του Ναυτικού.

Πιο πρόσφατα, στις 12 Φεβρουαρίου 2025, το αεροπλανοφόρο USS Harry S. Truman συγκρούστηκε με εμπορικό πλοίο κοντά στο Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματίες.

