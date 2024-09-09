Καρά-Μουρζά: Ο Πούτιν πρέπει να χάσει και να ρεζιλευτεί στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να χάσει τον πόλεμο και να "ρεζιλευτεί" στην Ουκρανία, καθώς το τέλος της βασιλείας του είναι η μόνη λύση για την ειρήνη, δήλωσε σήμερα ο Βλαντίμιρ Καρα-Μουρζά, ένας από τους μεγαλύτερους πολέμιους του Ρώσου προέδρου, ο οποίος πρόσφατα απελευθερώθηκε στο πλαίσιο μιας ανταλλαγής κρατουμένων.

"Είναι πολύ σημαντικό να μην αφήσουμε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να κερδίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας", δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καρα-Μουρζά, ο οποίος επρόκειτο να συναντηθεί σήμερα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Και "είναι πολύ σημαντικό να μην επιτρέψουμε στον Πούτιν να περισώσει την εικόνα του βγαίνοντας από αυτό τον πόλεμο", τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

