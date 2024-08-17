Mειώθηκαν οι αφίξεις μεταναστών στην Ιταλία

Tους πρώτους έξι μήνες του 2024 οι αφίξεις μεταναστών στην Ιταλία μειώθηκαν κατά 62% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία που έκανε γνωστά το υπουργείο Εσωτερικών της Ρώμης. Παράλληλα και στην λεγόμενη Βαλκανική Οδό η μείωση είναι της τάξης του 75%.



Το ίδιο χρονικό διάστημα, από τον Ιανουάριο μέχρι το τέλος Ιουνίου, σε σύγκριση με πέρυσι αυξήθηκαν και οι επαναπατρισμοί παράτυπων μεταναστών από την Ιταλία προς τις χώρες καταγωγής τους: από 2.572 έφτασαν τους 3.079.



Η ιταλική κυβέρνηση προσθέτει ότι τους πρώτους έξι μήνες της φετινής χρονιάς απετράπη η αναχώρηση 60.000 μεταναστών από την Λιβύη και την Τυνησία με προορισμό της ακτές της Καλαβρίας, της Σικελίας και της Απουλίας.



Πολλές ΜΚΟ υπογραμμίζουν όμως, ιδίως σε σχέση με τη Λιβύη, ότι οι συνθήκες κράτησης και η αντιμετώπιση μεταναστών και προσφύγων δεν είναι συμβατές με το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.



Μείωση των αφίξεων την ίδια χρονική περίοδο καταγράφηκε και στο μικρό νησί της Λαμπεντούζα, σύμβολο του μεταναστευτικού. Το πρώτο εξάμηνο της περσινής χρονιάς ήταν 58.000, ενώ φέτος δεν ξεπέρασαν τις 21.000.

Αύξηση μεταναστευτικών ροών σε Ισπανία και Ελλάδα

Την ίδια περίοδο στην Ισπανία οι αφίξεις μεταναστών αυξήθηκαν κατά 153% σε σχέση με το 2023, ενώ στην Ελλάδα κατά 57%. Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι δήλωσε ότι τις πρώτες 180 ημέρες της φετινής χρονιάς συνελήφθησαν στην Ιταλία 118 διακινητές ανθρώπων. Η αύξηση των συλλήψεων σε ετήσια βάση αγγίζει το 10%.



Στο τέλος του μήνα πιθανότατα αναμένεται να ξεκινήσει και η πολυδιαφημισμένη συνεργασία της κυβέρνησης Μελόνι με την Αλβανία με αντικείμενο το μεταναστευτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από δυο αναβολές, σε δυο με τρεις εβδομάδες είναι πιθανό να αρχίσουν να λειτουργούν τα δυο κλειστά κέντρα στο Σεντζίν και το Γκιαντέρ της βόρειας Αλβανίας για την ταυτοποίηση και υποχρεωτική παραμονή μεταναστών, οι οποίοι ζητούν πολιτικό άσυλο από την Ιταλία.



Όπως ανακοινώθηκε, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες πρόκειται να ελέγξει με προσωπικό της αν σε αυτά τα κέντρα «γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια όσων μεταφέρονται σε αυτά». H συγκεκριμένη ιταλο-αλβανική συμφωνία έχει χαρακτηριστεί από την Διεθνή Αμνηστία «επικίνδυνη και παράνομη».

