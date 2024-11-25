Άκρως αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της ΕΕ για τα ποσοστά των γυναικών που έχουν πέσει θύματα βίας. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα Δευτέρα, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, σχεδόν το ένα τρίτο των γυναικών στην ΕΕ έχουν υποστεί βία στο σπίτι, στην εργασία τους ή δημοσίως.

Ωστόσο, μόνο μία στις τέσσερις από αυτές τις γυναίκες έχει αναφέρει τα βίαια αυτά περιστατικά στις Αρχές, αποκάλυψε η έρευνα που διεξήχθη μεταξύ 2020 και 2024 από τη Eurostat, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE).

Τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών που έχουν υποστεί σωματική βία, απειλές ή σεξουαλική βία καταγράφηκαν στη Φινλανδία (57%), στη Σουηδία (53%) και στην Ουγγαρία (49%). Τα χαμηλότερα ποσοστά αναφέρθηκαν στη Βουλγαρία (12 τοις εκατό), την Πολωνία (17 τοις εκατό) και την Τσεχία και την Πορτογαλία (20 τοις εκατό η καθεμία).

«Η βία κατά των γυναικών έχει τις ρίζες της στον έλεγχο, την κυριαρχία και την ανισότητα», δήλωσε η διευθύντρια του EIGE Carlien Scheele, η οποία πρόσθεσε ότι «όταν η έμφυλη προοπτική ενσωματωθεί στα μέτρα πρόληψης, τις υπηρεσίες και τις αρχές, τότε μπορούμε να δούμε περισσότερες γυναίκες να βγαίνουν μπροστά, να εμπιστεύονται ότι θα λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται».

«Κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα να είναι ασφαλής – παντού», κατέληξε.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι το 42% των νεαρών γυναικών ηλικίας μεταξύ 18 και 29 ετών βίωσαν σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, το υψηλότερο από όλες τις ηλικιακές ομάδες που εξετάστηκαν.

Ορισμένες γυναίκες αποτυγχάνουν να αναφέρουν τη βία που έχουν υποστεί λόγω του φόβου της τιμωρίας, του στιγματισμού, των κατηγοριών, του αποκλεισμού από τον κοινωνικό τους κύκλο (ιδιαίτερα σε πιο παραδοσιακές κοινωνίες) ή επειδή μπορεί να μη γίνουν πιστευτές. Μεταξύ άλλων λόγων είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς και η δύσκολη πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Η έκθεση σημείωσε ότι η ΕΕ έλαβε πολλαπλά μέτρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, στα οποία περιλαμβάνεται η επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης τον Ιούνιο του 2023. Το εμβληματικό έγγραφο — το οποίο έγινε αντιπρόσωπος σε έναν πολιτισμικό πόλεμο μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης — σκοπεύει να παράσχει στο μπλοκ νομικά δεσμευτικά πρότυπα για την προστασία των γυναικών.

Πηγή: skai.gr

