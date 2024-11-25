DW: Ισραηλινή αισιοδοξία για εκεχειρία στον Λίβανο

Παρά το χθεσινό μπαράζ 250 εκτοξεύσεων ρουκετών και drone της Χεζμπολάχ στο κεντρικό και βόρειο Ισραήλ, δημοσιογραφικές πληροφορίες στα τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι η συμφωνία εκεχειρίας και διευθέτησης των συνοριακών διαφορών Ισραήλ - Λιβάνου «έχει οριστικοποιηθεί» και ότι ενδέχεται να υπογραφεί «εντός της εβδομάδας». Μάλιστα, η κρατική ισραηλινή τηλεόραση μεταδίδει ότι κατά την χθεσινοβραδινή, πολύωρη σύσκεψη του Πρωθυπουργού Νετανιάχου με ανώτατους αξιωματούχους του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας «δόθηκε το πράσινο φως» στον Αμερικανό διαμεσολαβητή Άμος Χόχσταϊν να ολοκληρώσει τον κύκλο των διαπραγματεύσεων.



Το αίσθημα αισιοδοξίας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οφείλεται στηνμείωση των ισραηλινών αντιρρήσεων στη συμμετοχή της Γαλλίας στην πολυεθνική επιτροπή επίβλεψης της εφαρμογής της συμφωνίας. Συγκεκριμένα, οι Ισραηλινοί φέρονται διατεθειμένοι να αποδεχθούν έναν «δευτερεύοντα ρόλο» στον μηχανισμό επίβλεψης των συμπεφωνημένων, με πιθανότερο αντάλλαγμα αμερικανικές εγγυήσεις που θα παρέχουν στον ισραηλινό στρατό το δικαίωμα ελευθερίας δράσης εντός του λιβανικού εδάφους σε περίπτωση μη προσήκουσας εφαρμογής των όρων της συμφωνίας. Παράλληλα, όμως, ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να εμμένουν στο αίτημα πλήρους αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, πέρα από την υποχρέωση απόσυρσης των δυνάμεών της, βορείως του ποταμού Λιτάνι, όπως ορίζει η υπ’αριθμόν 1701/2006 απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Εκτός από το αίσθημα αισιοδοξίας που καλλιεργείται από σήμερα το πρωί στα ισραηλινά ΜΜΕ, ήταν χαρακτηριστική η σχετική αυτοσυγκράτηση που επέδειξε η ισραηλινή πολεμική αεροπορία, αποφεύγοντας να απαντήσει με τη συνήθη σφοδρότητα κατά θέσεων της Χεζμπολάχ, παρότι οι εκτοξεύσεις της συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ. Μάλιστα, ενδεικτική ήταν και η ασυνήθιστη για τα δεδομένα, συγγνώμη που εξέφρασε ο ισραηλινός στρατός για το θάνατο ενός στρατιώτη του τακτικού λιβανικού στρατού και για τον τραυματισμό τουλάχιστον άλλων δέκα κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών πλησίον της Τύρου.Παρ’ όλα αυτά, και ενώ συνεχίζουν να δημοσιεύονται στον τοπικό Τύπο διαρροές περί των λεπτομερειών του σχεδίου εκεχειρίας, η πολεμική αεροπορία ανανέωσε σήμερα το πρωί τους βομβαρδισμούς της κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στη συνοικία Ντάχια της Βηρυτού – επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη ρευστότητα της κατάστασης επί του εδάφους.

