To Ισραήλ και o Λίβανος κατέληξαν στους όρους μιας συμφωνίας για την κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ/Χεζμπολάχ, δήλωσε ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι αύριο Τρίτη, θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας, ώστε να αποφασίσει την αποδοχή της συμφωνίας.

Οι πιθανοί όροι της συμφωνίας

Σύμφωνα με τις συζητήσεις που διεξάγονταν το προηγούμενο διάστημα, η συμφωνία ενδέχεται να περιλαμβάνει τα εξής:

1)Κατάπαυση πυρός για διάστημα δύο μηνών

2)Αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το έδαφος που έχουν εισχωρήσει στον Λίβανο.

3)Παράλληλα θα επανέλθουν στην περιοχή ισχυρές δυνάμεις του λιβανέζικου στρατού, οι οποίες, μαζί με δυνάμεις της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, θα περιπολούν ώστε να μην ανακάμψει η Χεζμπολάχ.

4)Θα συσταθεί διεθνής επιτροπή για την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία ψηφίστηκε το 2006 για τον τερματισμό ενός μηνιαίου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ πλήρως.

«Ναι» επί της αρχής από Νετανιάχου

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να ενέκρινε «επί της αρχής» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια διαβούλευσης για την ασφάλεια με Ισραηλινούς αξιωματούχους το βράδυ της Κυριακής, ανέφερε στο CNN μια πηγή με γνώση του ζητήματος.

Πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων δήλωσαν ότι οι συνομιλίες φαίνεται να κινούνται θετικά προς μια συμφωνία, αλλά αναγνώρισαν επίσης ότι καθώς το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά, προσθέτοντας ότι ένα λάθος βήμα θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις συνομιλίες.

Τις τελευταίες ημέρες, η Χεζμπολάχ εξετάζει μια πρόταση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για μια 60ήμερη παύση των συγκρούσεων, που κάποιοι ελπίζουν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μιας διαρκούς κατάπαυσης του πυρός.

Ο Γκίντεον Σαάρ, Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι οποιαδήποτε λύση για τον Λίβανο εξαρτάται από την επιβολή αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνσή της από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ είναι «πολύ κοντά», δήλωσε νωρίτερα στο CNN και μια τοπική πηγή, καθώς όμως ο αριθμός των νεκρών στο Λίβανο αυξάνεται.

Το Ισραήλ συμφώνησε κατ' αρχήν σε μια υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εργάζεται τώρα για τον τρόπο παρουσίασης της στην κοινή γνώμη, σύμφωνα και με ρεπορτάζ των ισραηλινών ΜΜΕ την Κυριακή το βράδυ, αφού ο Νετανιάχου πραγματοποίησε διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου για το θέμα.

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις από την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στα μέσα Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του λιβανικού υπουργείου Υγείας του CNN, υπογραμμίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο στα μέσα Σεπτεμβρίου μετά από μήνες συγκρούσεων στα σύνορα που ξεκίνησαν όταν η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Χαμάς και τους Παλαιστίνιους στη Γάζα. Έκτοτε, το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία εισβολή, σκότωσε ηγέτες της Χεζμπολάχ – συμπεριλαμβανομένου ενός από τους ιδρυτές της, τον Χασάν Νασράλα – και τραυμάτισε χιλιάδες ανθρώπους σε μια επίθεση με εκρήξεις σε συσκευές τηλεειδοποίησης (pagers).

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Άμος Χοχστάιν είχε συνομιλίες αυτή την εβδομάδα με περιφερειακούς αξιωματούχους για να προσπαθήσει να καταλήξει σε συμφωνία. Την Κυριακή, ο αναλυτής του CNN και δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, επικαλέστηκε μια πηγή που είπε ότι ο Χοχστάιν ξεκαθάρισε το Σάββατο στον Ισραηλινό πρέσβη στην Ουάσιγκτον ότι εάν το Ισραήλ δεν απαντήσει θετικά τις επόμενες ημέρες στην πρόταση κατάπαυσης του πυρός, θα αποσυρθεί από τις προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.