Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την κυβέρνηση του Καναδού πρωθυπουργού, Τζάστιν Τριντό, ο οποίος δέχεται πιέσεις ακόμα και να παραιτηθεί μετά την αποχώρηση της υπουργού Οικονομικών.

Όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό δίκτυο CTV News, ο Καναδός πρωθυπουργός εξετάζει όλες τις επιλογές μετά την παραίτηση της Κρίστια Φρίλαντ, που αποτελεί μία από τις πιο στενούς συμμάχους του.

Σε μια εκρηκτική επιστολή παραίτησης που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα το πρωί, η Φρίλαντ πυροδότησε θύελλα σύγχυσης και εικασιών στο Κοινοβούλιο την ίδια μέρα που επρόκειτο να καταθέσει τη φθινοπωρινή οικονομική δήλωση, ένα έγγραφο που συνήθως περιλαμβάνει βασικούς οικονομικούς δείκτες όπως το μέγεθος του ελλείμματος του Καναδά.

Στον απόηχο των εξελίξεων, οι ηγέτες του Συντηρητικού Κόμματος και του αυτονομιστικού κόμματος «Μπλοκ του Κεμπέκ» ζήτησαν εκλογές. Μάλιστα, ο ηγέτης του NDP κάλεσε τον Τριντό να παραιτηθεί.

Η παραίτηση της υπουργού Οικονομικών αποτελεί αποδοκιμασία, όπως εξηγούν αναλυτές, προς τον πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό, σηματοδοτώντας την πρώτη ανοιχτή διαφωνία από μέλος του υπουργικού συμβουλίου και εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την παραμονή του στην εξουσία.

Η αποκάλυψη της επιστολής παραίτησης, ήρθε ώρες πριν η Φρίλαντ ανακοινώσει τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τη βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μέρος ενός ενδιάμεσου προϋπολογισμού.

Η αποχώρηση της Φρίλαντ έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για τον Καναδά καθώς ο επερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι θα επιβάλει δασμούς 25% σε προϊόντα από τον Καναδά και το Μεξικό, εκτός εάν οι δύο χώρες κάνουν περισσότερα για να περιορίσουν τη ροή των μεταναστών χωρίς έγγραφα και ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην επιστολή παραίτησής της, η Φρίλαντ ανέφερε ότι ο Τριντό προσπάθησε να την αναγκάσει να παραιτηθεί από τη θέση της. Η Φρίλαντ είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση της απάντησης του Καναδά στην επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ, καθώς ηγείται μιας ομάδας κυβερνητικών αξιωματούχων που προετοιμάζονταν για αλλαγή ηγεσίας και πολιτικής στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους New York Times, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης μέσω Zoom την Παρασκευή, ο Τριντό ζήτησε από τη Φρίλαντ να συνεχίσει να ηγείται της ομάδας που διαμορφώνει την απάντηση στην κυβέρνηση Τραμπ, αλλά να παραιτηθεί από υπουργός Οικονομικών.

Η Φρίλαντ αντέδρασε στην πρότασή του λέγοντας ότι δεν θα μπορούσε να ηγηθεί αξιόπιστα στις προσπάθειες μετάβασης χωρίς να διοικεί το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, η Φρίλαντ ήταν το πιο έμπειρο μέλος του υπουργικού συμβουλίου στην κυβέρνηση του Τριντό που ασχολήθηκε με την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ καθώς είχε επαναδιαπραγματευτεί με επιτυχία τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου της Βόρειας Αμερικής.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, εσείς και εγώ βρισκόμασταν σε αντίθετη κατεύθυνση σχετικά με το ποια θα είναι το καλύτερο για το μέλλον του Καναδά», έγραψε η Φρίλαντ στον πρωθυπουργό, η οποία ακολούθως χαρακτήρισε τους απειλούμενους δασμούς του Τραμπ ως «σοβαρή πρόκληση».

«Το πώς αντιμετωπίζουμε την απειλή αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας θα μας καθορίσει για μια γενιά, και ίσως περισσότερο», είπε ηΦρίλαντ.

Πηγή: skai.gr

