Καναδάς: Σε εξέλιξη 87 πυρκαγιές - Ελπίδες ότι η βροχή που αναμένεται θα βοηθήσει στην κατάσβεση

Η βροχή, που αναμένεται σήμερα στο δυτικό Καναδά, πιθανολογείται ότι θα φανεί χρήσιμη για να καταστεί δυνατός ο περιορισμός των πυρκαγιών στην περιοχή, σύμφωνα με τις καναδικές αρχές, οι οποίες βρίσκονταν χθες, Σάββατο, αντιμέτωπες με 87 ενεργές εστίες.

Περισσότερα από 8 εκατομμύρια στρέμματα έχουν ήδη καεί σ' αυτή την επαρχία, η οποία κήρυξε στις αρχές Μαΐου κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ζήτησε βοήθεια από το εξωτερικό.

Καταιγίδες είχαν ήδη σημειωθεί νωρίτερα χθες στην επαρχία της Αλμπέρτα, δήλωσε η Κρίστι Τάκερ της υπηρεσίας μάχης κατά των πυρκαγιών της εν λόγω επαρχίας.

«Οι μετεωρολόγοι μας παρακολουθούν ένα μέτωπο που φθάνει από αύριο στην επαρχία», διευκρίνισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας πως το μέτωπο αυτό «αναμένεται να μειώσει τις θερμοκρασίες και να φέρει υγρασία, ακόμη και βροχή».

Αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει «μερικές ημέρες», διευκρίνισε η Τάκερ.

«Όλα εξαρτώνται από το πού ακριβώς θα πέσει αυτή η βροχή... Όμως στη ζώνη που την περιμένουμε, θα κάνει μεγάλη διαφορά» για τους 2.500 πυροσβέστες που αντιμετωπίζουν 87 πυρκαγιές σε δάση και θαμνώδεις εκτάσεις, από τις οποίες 23 εξακολουθούσαν χθες το βράδυ να μαίνονται ανεξέλεγκτες.

Χθες δόθηκε εντολή για την απομάκρυνση από τις κατοικίες τους περισσότερων από 10.000 ανθρώπων στην Αλμπέρτα.

Σύμφωνα με την Σίντι Έβανς, διευθύντρια της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων, η κατάσταση στο δυτικό Καναδά παραμένει «ασταθής».

Αυτό το σαββατοκύριακο, οι θερμοκρασίες είναι και πάλι πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου.

This is terrifying. The numerous #fires across Canada have turned the skies orange in Calgary.



As of Tuesday morning, there are more than 87 active wildfires across Alberta, while 62 fires burn in British Columbia. pic.twitter.com/KUio1uxiIH