Μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 βαθμών της 28ης Μαρτίου 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί επιπλέον 10 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια. Η χρηματοδότηση αυτή θα προσφέρει, μεταξύ άλλων, καταλύματα έκτακτης ανάγκης, ιατρική περίθαλψη, καθαρό νερό, και υποδομές αποχέτευσης στις πληγείσες κοινότητες, καθώς και υπηρεσίες για τον εντοπισμό και την επανένωση οικογενειών.

Έτσι, η συνολική συμβολή της ΕΕ για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού στη Μιανμάρ/Βιρμανία ανέρχεται σε 13 εκατ. ευρώ, η οποία εντάσσεται σε μια ευρύτερη δέσμη ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 46 εκατ. ευρώ για το 2025.

Η επίτροπος Ετοιμότητας, Διαχείρισης Κρίσεων, και Ισότητας, Ατζά Λαμπίμπ, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συνεχίζει να δείχνει την αλληλεγγύη της προς τον λαό της Μιανμάρ/Βιρμανίας μετά τον τραγικό σεισμό. Προτεραιότητά μας παραμένει η ανθρωπιστική βοήθεια να φθάνει σε όσους και όσες την έχουν ανάγκη το συντομότερο δυνατόν. Καλούμε για άλλη μια φορά όλα τα μέρη να επιτρέψουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις ανθρωπιστικές οργανώσεις, ώστε να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα για την παροχή σωτήριας βοήθειας».

Επιτόπου βρίσκεται μια ομάδα δώδεκα ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων και δύο αξιωματικών-συνδέσμων της ΕΕ για να προωθήσουν τον συντονισμό με τους εταίρους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στο πεδίο. Η ΕΕ οργάνωσε επίσης μια πρώτη πτήση της αερογέφυρας ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κοπεγχάγη προς τη Γιανγκόν, μεταφέροντας 80 τόνους βασικών προμηθειών της ΕΕ, οι οποίες διανέμονται επί τόπου από τη UNICEF. Επιπλέον, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ στηρίζει την εξ αποστάσεως αξιολόγηση των ζημιών με αναλυτικές και επιστημονικές ικανότητες και με την υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του Copernicus.

Η ασφαλής και απεριόριστη πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων παραμένει κορυφαία προτεραιότητα. Η ΕΕ ζητεί τον απόλυτο σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των αμάχων και των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας.

