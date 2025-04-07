Λογαριασμός
Από τις 15 Απριλίου θα ισχύει στην Ιταλία λίστα με τα αμερικανικά προϊόντα στα οποία θα επιβληθούν δασμοί

Η κατάρτιση της λίστας αναμένεται να ολοκληρωθεί το πολύ μέχρι αύριο - Να μην συμπεριλαμβάνεται το ουίσκι, ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι

Ταγιάνι

«Από τις 15 Απριλίου πρόκειται να ισχύσει μια λίστα με αμερικανικά προϊόντα στα οποία θα επιβληθούν δασμοί», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Πρόκειται για μια παλιά λίστα, η οποία έχει παγώσει. Εγώ ζήτησα να υπάρξει αναβολή, αλλά μου φαίνεται ότι η θέση που υπερισχύει είναι να ξεκινήσουμε στις 15 του μηνός», πρόσθεσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας, στο περιθώριο του έκτακτου συμβουλίου των υπουργών Εμπορίου της ΕΕ.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η κατάρτιση της λίστας αυτής θα ολοκληρωθεί το πολύ μέχρι αύριο και ότι ο ίδιος ζήτησε να μην συμπεριλαμβάνει το ουίσκι. «Το δεύτερο κύμα αντίμετρων θα πρέπει να μπει σε ισχύ στα μέσα Μαΐου, αλλά υπάρχει ακόμη χρόνος για να διαπραγματευθούμε», ολοκλήρωσε ο Ταγιάνι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

