Δασμοί Τραμπ: Ο ΠΟΕ ανησυχεί ότι οι εμπορευματικές συναλλαγές θα συρρικνωθούν κατά 1%

Η γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου εκτίμησε σήμερα ότι οι δασμοί που ανακοινώθηκαν στις 2 Απριλίου από τις ΗΠΑ, μαζί με αυτούς που επιβλήθηκαν στις αρχές του 2025 θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συνολική συρρίκνωση του συνολικού όγκου εμπορευματικών συναλλαγών κατά περίπου 1% φέτος.

Η Ενγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα είπε ότι ο ΠΟΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και αναλύει τα μέτρα που ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον.

«Ανησυχώ πολύ για αυτή τη μείωση και από την πιθανότητα κλιμάκωσης, προς έναν πόλεμο δασμών, με έναν κύκλο αντιποίνων που θα οδηγούσε σε νέα μείωση των εμπορευματικών συναλλαγών», ανέφερε η επικεφαλής του οργανισμού στην ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

