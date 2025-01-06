Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό θα ανακοινώσει ότι θα παραιτηθεί από την ηγεσία του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Κόμματος τη Δευτέρα, αλλά θα παραμείνει πρωθυπουργός μέχρι να επιλεγεί νέος ηγέτης.

Αυτό δήλωσε στο CNN πηγή προσκείμενη στον πρωθυπουργό του Καναδά.

Ο Τριντό αναμένεται να κάνει την ανακοίνωση σε συνέντευξη Τύπου που έχει προγραμματιστεί για τις 5:45 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) σήμερα.

Το καναδικό μέσο Globe and Mail ανέφερε ότι ο Τριντό αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα, Δευτέρα, την παραίτησή του από την ηγεσία του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Κόμματος του Καναδά μετά από εννέα χρόνια στην εξουσία.

Η αποχώρηση του Τριντό θα αφήσει το κόμμα χωρίς επικεφαλής, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Φιλελεύθεροι έρχονται δεύτεροι μετά τους Συντηρητικούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε εκλογές που πρέπει να διεξαχθούν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Πηγές ανέφεραν στην Globe and Mail ότι δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα πότε θα παραιτηθεί ο Τριντό, αλλά πρόσθεσαν ότι αναμένουν πως αυτό θα συμβεί πριν από την έκτακτη συνεδρίαση τωης Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Φιλελεύθερων την Τετάρτη.

Όλο και πιο πολλοί Φιλελεύθεροι βουλευτές, θορυβημένοι από σειρά ζοφερών δημοσκοπήσεων, προέτρεψαν δημοσίως τον Τριντό να παραιτηθεί.

Το γραφείο του πρωθυπουργού δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Το πρόγραμμα του Τριντό για σήμερα περιλαμβάνει συνεδρίαση της υπουργικής επιτροπής για τις σχέσεις Καναδά-ΗΠΑ.

Παραμένει ασαφές εάν ο Τριντό θα αποχωρήσει αμέσως ή θα παραμείνει πρωθυπουργός έως ότου επιλεγεί νέος ηγέτης των Φιλελευθέρων, προστίθεται στην έκθεση Globe and Mail.

Ο Τριντό ανέλαβε ηγέτης των Φιλελευθέρων το 2013, όταν το κόμμα αντιμετώπιζε βαθιά κρίση και είχε πέσει στην τρίτη θέση στο κοινοβούλιο.

Εάν παραιτηθεί, θα υπάρξουν φωνές για άμεσες εκλογές, προκειμένου να σχηματισθεί μια σταθερή κυβέρνηση, ικανή να αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο Τριντό συζήτησε με τον υπουργό Οικονομικών Ντομινίκ Λεμπλάνκ το ενδεχόμενο να οριστεί μεταβατικός αρχηγός του κόμματος και πρωθυπουργός, ανέφερε πηγή στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι αυτό θα ήταν ανέφικτο εάν ο Λεμπλάνκ σχεδιάζει να διεκδικήσει την ηγεσία.

Αν και η Οτάβα ξόδεψε πολλά για την προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, δημιουργώντας δημοσιονομικά ελλείμματα-ρεκόρ, αυτό τελικά δεν προστάτεψε την κυβέρνηση από την οργή του κόσμου καθώς οι τιμές εκτινάχθηκαν στα ύψη.

Επιπλέον, η μεταναστευτική πολιτική οδήγησε σε εκατοντάδες χιλιάδες αφίξεις, δημιουργώντας τεράστια πίεση στην αγορά κατοικίας.

Πηγή: skai.gr

