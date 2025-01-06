Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βρυξέλλες: Άνδρας με μαχαίρι συνελήφθη έξω από το γραφείο του Βέλγου πρωθυπουργού

Ο Αλεξάντερ Ντε Κρο διαβεβαίωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση» και δήλωσε ότι «είναι ανακουφισμένος που κανείς δεν τραυματίστηκε».

Belgium's Prime Minister Alexander De Croo

Ένας άνδρας με μαχαίρι συνελήφθη από τη βελγική αστυνομία έξω από το γραφείο του Βέλγου πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες το πρωί της Δευτέρας.

Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη, λέγοντας ότι ο άνδρας είχε απειλήσει το στρατιωτικό προσωπικό που βρισκόταν στο σημείο, αλλά σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν ακόμη καθοριστεί τα κίνητρα του άνδρα.

Στην πλατφόρμα «X», ο Αλεξάντερ Ντε Κρο διαβεβαίωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση» και δήλωσε ότι «είναι ανακουφισμένος που κανείς δεν τραυματίστηκε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βέλγιο Βρυξέλλες πρωθυπουργός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark