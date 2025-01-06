Βρυξέλλες: Άνδρας με μαχαίρι συνελήφθη έξω από το γραφείο του Βέλγου πρωθυπουργού

Ένας άνδρας με μαχαίρι συνελήφθη από τη βελγική αστυνομία έξω από το γραφείο του Βέλγου πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες το πρωί της Δευτέρας.
Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη, λέγοντας ότι ο άνδρας είχε απειλήσει το στρατιωτικό προσωπικό που βρισκόταν στο σημείο, αλλά σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν ακόμη καθοριστεί τα κίνητρα του άνδρα.
Στην πλατφόρμα «X», ο Αλεξάντερ Ντε Κρο διαβεβαίωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση» και δήλωσε ότι «είναι ανακουφισμένος που κανείς δεν τραυματίστηκε».
Ik wil de agenten van de militaire politie, die vanmorgen zo efficiënt hebben gehandeld, van harte danken.— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) January 6, 2025
Opgelucht dat niemand gewond geraakt is bij het mesincident.
De man is gearresteerd en we volgen de situatie op de voet met de politie.
