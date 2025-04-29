Ο Μαρκ Κάρνι νέος πρωθυπουργός του Καναδά

Οι Φιλελεύθεροι του Μαρκ Κάρνι κατάφεραν να παραμείνουν στην εξουσία στον Καναδά, καθώς επικράτησαν στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Δευτέρα στη χώρα της βόρειας Αμερικής, χωρίς ωστόσο να διασφαλίσουν τον σχηματισμό κυβέρνησης πλειοψηφίας (χρειάζονται 172 έδρες γι’ αυτό), κάτι που επιζητούσε ο Κάρνι προκειμένου να μπορέσει να διαπραγματευθεί καλύτερα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το θέμα των δασμών.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Μαρκ Κάρνι δήλωσε ότι προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συνεργασία με όλα τα κόμματα του καναδικού κοινοβουλίου.

Ο επικεφαλής των Συντηρητικών Πιέρ Πουαλιέβρ, αποδεχόμενος την εκλογική ήττα του, συνεχάρη τον Κάρνι για την εκλογή του.

Πριν από μερικούς μήνες μόλις, όλα έδειχναν ότι οι Συντηρητικοί θα έπαιρναν ξανά στα χέρια τους το τιμόνι της χώρας, υπό την ηγεσία του Πιέρ Πουαλιέβρ, έπειτα από δέκα χρόνια του Τζάστιν Τριντό στην εξουσία.

Όμως η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο κι οι άνευ προηγουμένου επιθέσεις του εναντίον του Καναδά, από τις ομοβροντίες τελωνειακών δασμών ως τις απειλές περί προσάρτησής του ώστε να γίνει η «51η πολιτεία» των ΗΠΑ, άλλαξαν δραματικά τα δεδομένα.

Στην Οτάβα, όπου συγκεντρώθηκαν οι Φιλελεύθεροι για την εκλογική βραδιά, η μετάδοση των πρώτων αποτελεσμάτων πυροδότησε ενθουσιώδεις επευφημίες.

«Τρελός από χαρά», και «παρότι νωρίς», ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λαμέτι διαβεβαίωνε το Γαλλικό Πρακτορείο πως ήταν βέβαιος πως η παράταξή του θα εξασφάλιζε τις έδρες που απαιτούνται για να σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφίας — κάτι πάντως που φάνταζε πολύ δύσκολο όσο πέρναγαν οι ώρες.

Οι υποψήφιοι των Φιλελευθέρων προηγούνται ή έχουν επικρατήσει σε 164 εκλογικές περιφέρειες, έναντι 147 που λαμβάνουν οι Συντηρητικοί, με την καταμέτρηση των ψήφων να συνεχίζεται ακόμα.

Οι κυβερνήσεις μειοψηφίας στον Καναδά σπανίως διαρκούν πάνω από δύο-δυόμισι χρόνια και είναι κάθε άλλο παρά προφανές αν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση συμμαχίας.

Οι δεσμεύσεις του Κάρνι και η στάση του απέναντι στον Τραμπ

Στα 60 του χρόνια, ο Μαρκ Κάρνι, πρωτόπειρος στην πολιτική αλλά με πολυετή εμπειρία στο πηδάλιο κεντρικών τραπεζών, έδωσε την έμφαση της εκστρατείας του στο να πείσει τον πληθυσμό του Καναδά, που ανησυχεί για το μέλλον της οικονομίας, αν όχι της εθνικής κυριαρχίας της χώρας, πως ήταν ο καταλληλότερος για να διαχειριστεί την ταραγμένη περίοδο αυτή.

Ο άλλοτε διοικητής των κεντρικών πιστωτικών ιδρυμάτων του Καναδά και της Βρετανίας δεν σταμάτησε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας να τονίζει πως οι αμερικανικές απειλές είναι απόλυτα αληθινές. «Θέλουν τους πόρους μας, το νερό μας, οι Αμερικανοί θέλουν τη χώρα μας», προειδοποιούσε.

«Στις ζωές μας μπήκε στο χάος. Είναι τραγωδία, αλλά είναι επίσης πραγματικότητα. Το ζήτημα-κλειδί αυτών των εκλογών» ήταν ποιος θα μπορέσει «να εναντιωθεί» στον πρόεδρο Τραμπ με τον πιο επαρκή τρόπο, επέμενε.

Ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε πως θα διατηρήσει σε ισχύ τους καναδικούς τελωνειακούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα όσο η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου συνεχίζει να εφαρμόζει τους δικούς της.

Αλλά εξήγγειλε επίσης ανάπτυξη του εμπορίου στη χώρα του με την άρση τελωνειακών και άλλων φραγμών μεταξύ καναδικών επαρχιών και αναζήτηση νέων εξαγωγικών προορισμών, ιδίως στην Ευρώπη.

Στην άλλη πλευρά, ο συντηρητικός μνηστήρας του πρωθυπουργικού θώκου υποσχόταν μειώσεις φόρων και περικοπές δαπανών, χωρίς απ’ ό,τι φαίνεται να πείσει τους ψηφοφόρους στη χώρα-μέλος της G7, την 9η ισχυρότερη οικονομία της υφηλίου, να γυρίσουν την πλάτη στους Φιλελεύθερους.

Ο κ. Πουαλιέβρ φάνηκε να πληρώνει ακριβά για την εγγύτητα, τόσο από την άποψη του ύφους, όσο και από την άποψη της ουσίας των προτάσεών του και της ιδεολογίας του, με τον Ρεπουμπλικάνο στον Λευκό Οίκο — αυτό και μόνο αποξένωσε μερίδα του εκλογικού σώματος, έκριναν αναλυτές.

Σχεδόν 29 εκατομμύρια ψηφοφόροι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές στην αχανή χώρα με έξι ζώνες ώρας. Ήδη, η συμμετοχή στη διαδικασία εκ των προτέρων έσπασε κάθε ρεκόρ, φθάνοντας τις 7,3 εκατομμύρια ψήφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.