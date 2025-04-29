«Ο κόσμος παρακολουθεί απευθείας στις οθόνες του» καθώς διαπράττεται «γενοκτονία» από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, καταγγέλλει η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, η Ανιές Καλαμάρ, στα προλεγόμενα της ετήσιας έκθεσης της οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο, η οποία δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

«Από την 7η Οκτωβρίου 2023, την ημέρα κατά την οποία η Χαμάς διέπραξε φρικιαστικά εγκλήματα εναντίον πολιτών του Ισραήλ και πήρε ομήρους πάνω από 250 ανθρώπους, ο κόσμος παρακολουθεί απευθείας στις οθόνες του να διαπράττεται γενοκτονία. Κράτη παρακολουθούν, ως εάν να ήταν ανίσχυρα, το Ισραήλ να σκοτώνει χιλιάδες Παλαιστίνιους και Παλαιστίνιες, να σφαγιάζει ολόκληρες οικογένειες, γενεές επί γενεών, να καταστρέφει κατοικίες, μέσα για την επιβίωση, νοσοκομεία και σχολικά ιδρύματα», αναφέρει η κυρία Καλαμάρ.

Στο κεφάλαιο της έκθεσής της που είναι αφιερωμένο στη Μέση Ανατολή, η Διεθνής Αμνηστία επανέρχεται στην κατηγορία πως διαπράττεται «γενοκτονία», που είχε ήδη διατυπώσει το 2024 κι έχει διαψευστεί κατηγορηματικά από την κυβέρνηση του Ισραήλ.

«Η έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας βρήκε ότι το Ισραήλ διέπραξε ενέργειες απαγορευμένες από τη Σύμβαση κατά του εγκλήματος της Γενοκτονίας, με συγκεκριμένη πρόθεση να καταστρέψει τον παλαιστινιακό πληθυσμό της Γάζας, διαπράττοντας έτσι γενοκτονία», υπογραμμίζει η οργάνωση.

Η έκθεση αναφέρεται ειδικά σε «ανθρωποκτονίες», πρόκληση «σοβαρών βλαβών στη σωματική και ψυχική ακεραιότητα αμάχων», σε «εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς» και «εξαναγκαστικές εξαφανίσεις», στην «εσκεμμένη επιβολή συνθηκών ζωής με σκοπό να προκληθεί η εξάλειψη ανθρώπων».

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου 2023 με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας από τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς με ορμητήριο τον θύλακο, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.218 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, απήχθησαν 251 άνθρωποι, από τους οποίους 58 παραμένουν στα χέρια παλαιστίνιων μαχητών, ωστόσο 34 εξ αυτών έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα η κυβέρνηση του Ισραήλ ορκίστηκε να εξαλείψει τη Χαμάς και διεξάγει έκτοτε καταστροφικό πόλεμο που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 52.243 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, που θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Η έκθεση της Αμνηστίας υπογραμμίζει ακόμη πως 1,9 εκατ. Παλαιστίνιοι, με άλλα λόγια το 90% του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, εκτοπίστηκαν από την αρχή του πολέμου, κατηγορώντας το Ισραήλ πως «προκάλεσε εσκεμμένα ανθρωπιστική καταστροφή άνευ προηγουμένου».

Το Ισραήλ ελέγχει όλες τις παραδόσεις διεθνούς βοήθειας, απαραίτητης για τα 2,4 εκατ. κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, και τις σταμάτησε τελείως τη 2η Μαρτίου, μερικές εβδομάδες προτού τερματίσει την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που εφαρμοζόταν για δυο μήνες, έπειτα από 15 μήνες ασταμάτητων εχθροπραξιών.

Στην έκθεσή της, η Διεθνής Αμνηστία κατακεραυνώνει τη συμπεριφορά της διεθνούς κοινότητας, που δεν έλαβε μέτρα αντάξια του ονόματος για να «τερματιστούν οι φρικαλεότητες του Ισραήλ στη Γάζα». «Μεγάλες δυνάμεις, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ και πολλές χώρες της δυτικής Ευρώπης, υποστήριξαν δημόσια τις ενέργειες του Ισραήλ, υπονομεύοντας την οικουμενική αξία του διεθνούς δικαίου», τονίζεται στο κείμενο, στο οποίο υπενθυμίζονται ακόμη οι ενέργειες της διεθνούς δικαιοσύνης.

Το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) διέταξε να ληφθούν προσωρινά μέτρα στην υπόθεση κατά του Ισραήλ, κάτι που η κυβέρνησή του απλούστατα «αψήφησε», αναφέρει η ΜΚΟ. Ενώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) εξέδωσε το 2024 εντάλματα σύλληψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Το ΔΠΔ είχε επίσης προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ, που ακυρώθηκε μετά την πρόσφατη επισημοποίηση του θανάτου αυτού του τελευταίου σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό τον Ιούλιο του 2024.

«Η Γάζα είναι δοκιμασία για τη διεθνή δικαιοσύνη και δοκιμασία για την ανθρωπιά μας», έκρινε η Χέμπα Μοράγεφ, υπεύθυνη της Διεθνούς Αμνηστίας για την περιφέρεια της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες Δευτέρα, επισημαίνοντας το «ακραίο» επίπεδο «των δεινών» που υπομένουν καθημερινά οι Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας.

